https://arabic.sputniknews.com/20220518/الرئاسة-اللبنانية-تعلن-خروج-عون-من-المستشفى-1062374748.html
الرئاسة اللبنانية تعلن خروج عون من المستشفى
الرئاسة اللبنانية تعلن خروج عون من المستشفى
أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية صباح اليوم مغادرة الرئيس ميشال عون المستشفى بعد انتهاء الفحوص الطبية والصور الشعاعية التي أجراها أمس. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T06:42+0000
2022-05-18T06:42+0000
2022-05-18T06:42+0000
لبنان
أخبار لبنان
العماد ميشيل عون
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وأوضح مكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" أن عون عاد إلى قصر بعبدا صباح اليوم بعد مغادرته مستشفى "أوتيل ديو".وأعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس، دخول عون إلى أحد المستشفيات لإجراء فحوصات طبية وصور شعاعية.وقالت الرئاسة، عبر صفحتها على موقع تويتر: "أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح اليوم فحوصات وصور شعاعية في مستشفى "أوتيل ديو "، مضيفة: "أن الرئيس سيغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة فور انتهاء الفحوصات".
لبنان
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, العماد ميشيل عون
الرئاسة اللبنانية تعلن خروج عون من المستشفى
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أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية صباح اليوم مغادرة الرئيس ميشال عون المستشفى بعد انتهاء الفحوص الطبية والصور الشعاعية التي أجراها أمس.
وأوضح مكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" أن عون عاد إلى قصر بعبدا صباح اليوم بعد مغادرته مستشفى "أوتيل ديو".
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس، دخول عون إلى أحد المستشفيات لإجراء فحوصات طبية
وصور شعاعية.
وقالت الرئاسة، عبر صفحتها على موقع تويتر: "أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح اليوم فحوصات وصور شعاعية في مستشفى "أوتيل ديو "، مضيفة: "أن الرئيس سيغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة فور انتهاء الفحوصات".