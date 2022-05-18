https://arabic.sputniknews.com/20220518/تركيا-ينبغي-تبديد-مخاوفنا-من-انضمام-فنلندا-والسويد-للناتو-1062407975.html
تركيا: ينبغي تبديد مخاوفنا من انضمام فنلندا والسويد للناتو
تركيا: ينبغي تبديد مخاوفنا من انضمام فنلندا والسويد للناتو
أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، على ضرورة تبديد مخاوف بلاده من انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي "الناتو". 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T21:35+0000
2022-05-18T21:35+0000
2022-05-18T21:35+0000
أخبار تركيا اليوم
الناتو
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال لقائه نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الوزير التركي إن أنقرة تدعم سياسة الباب المفتوح للناتو، إلا أنها تمتلك مخاوف مشروعة بخصوص هذين البلدين.وأضاف تشاووش أوغلو: "البلدان (فنلندا والسويد) يدعمان التنظيمات الإرهابية، لقد كشفنا عن مخاوفنا بشكل واضح، تحدثت مع نظيري من هذين البلدين في برلين، نتفهم مخاوفهم الأمنية، لكن ينبغي تبديد مخاوف تركيا أيضا".ويصر الرئيس رجب طيب أردوغان على أنه يجب على فنلندا والسويد إظهار المزيد من الاحترام للقضايا التركية المتعلقة بالإرهاب.في حديثه في البرلمان الأربعاء، هاجم الرئيس التركي الحلفاء الغربيين لفشلهم في احترام "حساسية" أنقرة تجاه الإرهاب واتهم آخر المتقدمين لحلف "الناتو" برفض تسليم 30 شخصا متهمين بتهم تتعلق بالإرهاب في بلاده.وقال أردوغان، الذي يملك حق النقض ضد قبول فنلندا والسويد في "الناتو"، إن أعضاء الحلف يجب أن "يتفهموا ويحترموا ويدعموا" حساسيات تركيا تجاه هذه الجماعات، مضيفا: "لم يُظهر أي من حلفائنا الاحترام الذي توقعناه لحساسيتنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220518/تركيا-السويد-لن-تصبح-عضوا-في-الناتو-لحين-معالجة-المخاوف-المشروعة-لأنقرة-1062400128.html
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أخبار تركيا اليوم, الناتو
تركيا: ينبغي تبديد مخاوفنا من انضمام فنلندا والسويد للناتو
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أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، على ضرورة تبديد مخاوف بلاده من انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال لقائه نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقال الوزير التركي إن أنقرة تدعم سياسة الباب المفتوح للناتو، إلا أنها تمتلك مخاوف مشروعة بخصوص هذين البلدين.
وأضاف تشاووش أوغلو: "البلدان (فنلندا والسويد) يدعمان التنظيمات الإرهابية، لقد كشفنا عن مخاوفنا بشكل واضح، تحدثت مع نظيري من هذين البلدين في برلين، نتفهم مخاوفهم الأمنية، لكن ينبغي تبديد مخاوف تركيا أيضا".
ويصر الرئيس رجب طيب أردوغان على أنه يجب على فنلندا والسويد إظهار المزيد من الاحترام للقضايا التركية المتعلقة بالإرهاب.
في حديثه في البرلمان الأربعاء، هاجم الرئيس التركي الحلفاء الغربيين لفشلهم في احترام "حساسية" أنقرة تجاه الإرهاب واتهم آخر المتقدمين لحلف "الناتو" برفض تسليم 30 شخصا متهمين بتهم تتعلق بالإرهاب في بلاده.
وقال أردوغان، الذي يملك حق النقض ضد قبول فنلندا والسويد في "الناتو"، إن أعضاء الحلف يجب أن "يتفهموا ويحترموا ويدعموا" حساسيات تركيا تجاه هذه الجماعات، مضيفا: "لم يُظهر أي من حلفائنا الاحترام الذي توقعناه لحساسيتنا".