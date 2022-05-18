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https://arabic.sputniknews.com/20220518/دراسة-حديثة-تلوث-الهواء-تسبب-في-وفاة-9-ملايين-شخص-في-2019-1062396631.html
دراسة حديثة: تلوث الهواء تسبب في وفاة 9 ملايين شخص في 2019
دراسة حديثة: تلوث الهواء تسبب في وفاة 9 ملايين شخص في 2019
كشفت دراسة علمية حديثة أن تلوث الهواء كان سببا في وفاة نحو 9 ملايين شخص عام 2019 وخاصة التلوث الكيميائي. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T15:04+0000
2022-05-18T15:04+0000
العالم
التلوث البيئي
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جاء ذلك بحسب تقرير نشرته مجلة "ذا لانست"، أمس الثلاثاء، أشارت فيه إلى أن تلوث الهواء كان مسؤولا عن وفاة من كل 6 وفيات تحدث في العالم خلال تلك الفترة.ولفتت الدراسة إلى أن آثار التلوث تكون مميتة للبشر خاصة عندما يحتوي الهواء على ملوثات تؤثر مباشرة على القلب أو الرئتين وتؤدي لمشاكل صحية تشمل الإسهال الحاد ومشاكل الجهاز التنفسي وأمراض السرطان.واعتبرت الدراسة أن تأثير نتائج تلوث الهواء على البشر كارثية وتفوق ما يتعرضون له بسبب الحروب والأوبئة، مشيرة إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن وفيات عام 2019، التي وصلت إلى 9 ملايين شخص تشمل 6.7 مليون بسبب تلوث الهواء و1.4 مليون بسبب تلوث الماء ونحو مليون بسبب التسمم بعنصر الرصاص الذي يتراكم داخل الجسم وينتج من الأنشطة الصناعية.ولفتت الدراسة إلى أن الدول الأفريقية هي الأكثر تأثرا بنتائج التلوث.
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العالم, التلوث البيئي

دراسة حديثة: تلوث الهواء تسبب في وفاة 9 ملايين شخص في 2019

15:04 GMT 18.05.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbeinزائر سيسر من أمام المرايا في منشأة منحوتات المرايا تعكس مساحة خضراء قريبة منه، في حديقة عامة تم تحويلها من منطقة صناعية سابقة، في يوم تشهد مستويات عالية من تلوث الهواء في بكين، 18 نوفمبر 2021.
زائر سيسر من أمام المرايا في منشأة منحوتات المرايا تعكس مساحة خضراء قريبة منه، في حديقة عامة تم تحويلها من منطقة صناعية سابقة، في يوم تشهد مستويات عالية من تلوث الهواء في بكين، 18 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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كشفت دراسة علمية حديثة أن تلوث الهواء كان سببا في وفاة نحو 9 ملايين شخص عام 2019 وخاصة التلوث الكيميائي.
جاء ذلك بحسب تقرير نشرته مجلة "ذا لانست"، أمس الثلاثاء، أشارت فيه إلى أن تلوث الهواء كان مسؤولا عن وفاة من كل 6 وفيات تحدث في العالم خلال تلك الفترة.
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ولفتت الدراسة إلى أن آثار التلوث تكون مميتة للبشر خاصة عندما يحتوي الهواء على ملوثات تؤثر مباشرة على القلب أو الرئتين وتؤدي لمشاكل صحية تشمل الإسهال الحاد ومشاكل الجهاز التنفسي وأمراض السرطان.
وبحسب الدراسة، فإن البلدان الفقيرة بها أكبر نسبة وفيات بسبب التلوث تصل إلى نحو 92 في المئة ويكون لذلك آثار اقتصادية سلبية عليها.
واعتبرت الدراسة أن تأثير نتائج تلوث الهواء على البشر كارثية وتفوق ما يتعرضون له بسبب الحروب والأوبئة، مشيرة إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن وفيات عام 2019، التي وصلت إلى 9 ملايين شخص تشمل 6.7 مليون بسبب تلوث الهواء و1.4 مليون بسبب تلوث الماء ونحو مليون بسبب التسمم بعنصر الرصاص الذي يتراكم داخل الجسم وينتج من الأنشطة الصناعية.
ولفتت الدراسة إلى أن الدول الأفريقية هي الأكثر تأثرا بنتائج التلوث.
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