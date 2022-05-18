https://arabic.sputniknews.com/20220518/دراسة-حديثة-تلوث-الهواء-تسبب-في-وفاة-9-ملايين-شخص-في-2019-1062396631.html
دراسة حديثة: تلوث الهواء تسبب في وفاة 9 ملايين شخص في 2019
دراسة حديثة: تلوث الهواء تسبب في وفاة 9 ملايين شخص في 2019
كشفت دراسة علمية حديثة أن تلوث الهواء كان سببا في وفاة نحو 9 ملايين شخص عام 2019 وخاصة التلوث الكيميائي. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T15:04+0000
2022-05-18T15:04+0000
2022-05-18T15:04+0000
العالم
التلوث البيئي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050749124_0:94:3071:1821_1920x0_80_0_0_a7a15c5a1d5b67d785fabfa1b5b9b63d.jpg
جاء ذلك بحسب تقرير نشرته مجلة "ذا لانست"، أمس الثلاثاء، أشارت فيه إلى أن تلوث الهواء كان مسؤولا عن وفاة من كل 6 وفيات تحدث في العالم خلال تلك الفترة.ولفتت الدراسة إلى أن آثار التلوث تكون مميتة للبشر خاصة عندما يحتوي الهواء على ملوثات تؤثر مباشرة على القلب أو الرئتين وتؤدي لمشاكل صحية تشمل الإسهال الحاد ومشاكل الجهاز التنفسي وأمراض السرطان.واعتبرت الدراسة أن تأثير نتائج تلوث الهواء على البشر كارثية وتفوق ما يتعرضون له بسبب الحروب والأوبئة، مشيرة إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن وفيات عام 2019، التي وصلت إلى 9 ملايين شخص تشمل 6.7 مليون بسبب تلوث الهواء و1.4 مليون بسبب تلوث الماء ونحو مليون بسبب التسمم بعنصر الرصاص الذي يتراكم داخل الجسم وينتج من الأنشطة الصناعية.ولفتت الدراسة إلى أن الدول الأفريقية هي الأكثر تأثرا بنتائج التلوث.
https://arabic.sputniknews.com/20201203/تدوير-المخلفات-البلاستيكية-صناعة-عالمية-توفر-64-مليار-دولار-في-6-سنوات-1047387379.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050749124_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_c4c81944cfe3bedba9b4d45fdde5f4f4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, التلوث البيئي
دراسة حديثة: تلوث الهواء تسبب في وفاة 9 ملايين شخص في 2019
تابعنا عبر
كشفت دراسة علمية حديثة أن تلوث الهواء كان سببا في وفاة نحو 9 ملايين شخص عام 2019 وخاصة التلوث الكيميائي.
جاء ذلك بحسب تقرير
نشرته مجلة "ذا لانست"، أمس الثلاثاء، أشارت فيه إلى أن تلوث الهواء كان مسؤولا عن وفاة من كل 6 وفيات تحدث في العالم خلال تلك الفترة.
ولفتت الدراسة إلى أن آثار التلوث تكون مميتة للبشر خاصة عندما يحتوي الهواء على ملوثات
تؤثر مباشرة على القلب أو الرئتين وتؤدي لمشاكل صحية تشمل الإسهال الحاد ومشاكل الجهاز التنفسي وأمراض السرطان.
وبحسب الدراسة، فإن البلدان الفقيرة بها أكبر نسبة وفيات بسبب التلوث
تصل إلى نحو 92 في المئة ويكون لذلك آثار اقتصادية سلبية عليها.
واعتبرت الدراسة أن تأثير نتائج تلوث الهواء على البشر كارثية وتفوق ما يتعرضون له بسبب الحروب والأوبئة، مشيرة إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن وفيات عام 2019، التي وصلت إلى 9 ملايين شخص تشمل 6.7 مليون بسبب تلوث الهواء و1.4 مليون بسبب تلوث الماء ونحو مليون بسبب التسمم
بعنصر الرصاص الذي يتراكم داخل الجسم وينتج من الأنشطة الصناعية.
ولفتت الدراسة إلى أن الدول الأفريقية هي الأكثر تأثرا بنتائج التلوث.