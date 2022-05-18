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ضبط المتهم بالاعتداء على قائد فريق شيفيلد يونايتد
ضبط المتهم بالاعتداء على قائد فريق شيفيلد يونايتد
أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، القبض على مشجع متهم بالاعتداء على بيلي شارب، قائد فريق شيفيلد يونايتد الإنجليزي لكرة القدم. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T13:39+0000
2022-05-18T13:39+0000
بريطانيا
أخبار الدوري الإنجليزي
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وكانت جماهير نوتينغهام فورست، اقتحمت ملعب المباراة التي جمعت فريقهم وشيفيلد يونايتد، في الدور قبل النهائي من التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز.وصرح رئيس مفتشي شرطة نوتينغهام شاير باول هينيسي، اليوم، بأنه: "ألقي القبض على شخص يبلغ من العمر31 عاما بسبب الاشتباه في قيامه بالاعتداء فيما يتعلق بالواقعة".وأضاف هينيسي أنه "يبقى هذا الشخص رهن الاعتقال وسيتم استجوابه من قبل الضباط"، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.وتابع: "تستمر تحقيقاتنا في الظروف المحيطة بالواقعة، تحدثنا مع اللاعب المعني، ونحن نعمل مع الناديين اللذين يدعموننا في تحقيقنا".وكانت لقطات مصورة كشفت قيام أحد المشجعين كان يركض باتجاه مهاجم نوتينغهام فورست السابق، البالغ من العمر 36 عاما وطرحه أرضا.
https://arabic.sputniknews.com/20210301/بعد-مباراة-ليفربول-وشيفيلد-يونايتد-تقييم-محمد-صلاح-68--1048247077.html
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بريطانيا, أخبار الدوري الإنجليزي

ضبط المتهم بالاعتداء على قائد فريق شيفيلد يونايتد

13:39 GMT 18.05.2022
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سيارات الشرطة البريطانية في مقبرة مدينة سولسبري - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© Sputnik . Aleksey Filippov
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أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، القبض على مشجع متهم بالاعتداء على بيلي شارب، قائد فريق شيفيلد يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.
وكانت جماهير نوتينغهام فورست، اقتحمت ملعب المباراة التي جمعت فريقهم وشيفيلد يونايتد، في الدور قبل النهائي من التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز.
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وصرح رئيس مفتشي شرطة نوتينغهام شاير باول هينيسي، اليوم، بأنه: "ألقي القبض على شخص يبلغ من العمر31 عاما بسبب الاشتباه في قيامه بالاعتداء فيما يتعلق بالواقعة".
وأضاف هينيسي أنه "يبقى هذا الشخص رهن الاعتقال وسيتم استجوابه من قبل الضباط"، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وتابع: "تستمر تحقيقاتنا في الظروف المحيطة بالواقعة، تحدثنا مع اللاعب المعني، ونحن نعمل مع الناديين اللذين يدعموننا في تحقيقنا".
وكانت لقطات مصورة كشفت قيام أحد المشجعين كان يركض باتجاه مهاجم نوتينغهام فورست السابق، البالغ من العمر 36 عاما وطرحه أرضا.
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