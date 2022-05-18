https://arabic.sputniknews.com/20220518/كيف-تعرف-أنك-مصاب-بالكبد-الدهني-من-أظافرك؟-1062406051.html

كيف تعرف أنك مصاب بالكبد الدهني من أظافرك؟

كيف تعرف أنك مصاب بالكبد الدهني من أظافرك؟

على الرغم من أن مرض الكبد الدهني لا يظهر عادة العديد من العلامات التحذيرية حتى المراحل المتأخرة فقد شارك أحد الخبراء علامتين تحذيريتين يمكن ظهورهما على أظافرك. 18.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-18T20:08+0000

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الصحة

منوعات

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قالت الدكتورة ديبورا لي من صيدلية دكتور فوكس على الإنترنت: "مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) هو حالة مزمنة ناتجة عن تخزين الكثير من الدهون داخل خلايا الكبد، وهو ليس بسبب الكحول"، بحسب موقع إكسبريس.وأضافت: "في حين أن المراحل المبكرة لا تسبب ضررا في العادة، يمكن أن تتطور هذه الحالة إلى فشل الكبد أو السرطان إذا تُركت دون علاج".وأضافت: "من المهم أن نلاحظ أن غالبية الأشخاص المصابين بالكبد الدهني غير الكحولي ليس لديهم أعراض ولا يدركون أنهم مصابون به، وذلك لأن المراحل المبكرة من هذه الحالة تميل إلى الصمت دون أي أجراس إنذار".وتابعت: "ومع ذلك، عندما تحدث الأعراض، فإنها يمكن أن تشمل علامات أقل شهرة بما في ذلك تعجر الأصابع وابيضاض الدم.وأوضحت أن تعجر الأصابع يظهر على شكل تضخم أطراف أصابعك.ومن العلامات الأخرى التي تؤثر على الأظافر ابيضاض الدم، والذي يظهر على أنه تلون الأظافر باللون الأبيض.ومع ذلك، فإن مشاكل الأظافر هذه ليست الأعراض الوحيدة لمرض الكبد الدهني غير الكحولي، فوقا لوفقا لهيئة الخدمات الصحية في بريطانيا (NHS) يتطور مرض الكبد الدهني غير الكحولي في أربع مراحل رئيسية.قالت الدكتور لي: "يمكن أن يتطور إلى التهاب الكبد الدهني غير الكحولي وهي حالة أكثر خطورة وقد يحدث التليف (النسيج الندبي) بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى تليف الكبد وفشل الكبد".وأضافت الدكتور لي: "عندما تصبح وظائف الكبد غير طبيعية، يمكن أن تسبب اليرقان، مع اصفرار بياض العين، اصفرار الجلد، البراز الشاحب، والبول الملون".

https://arabic.sputniknews.com/20210711/3-أعراض-لمرض-الكبد-الدهني-قد-لا-تلاحظها-1049532569.html

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