https://arabic.sputniknews.com/20220518/لأول-مرة-إسرائيل-تصدر-بذور-القنب-الهندي-إلى-دولة-أجنبية-1062398568.html
لأول مرة... إسرائيل تصدر بذور القنب الهندي إلى دولة أجنبية
لأول مرة... إسرائيل تصدر بذور القنب الهندي إلى دولة أجنبية
أعلنت وزارة الزراعة الإسرائيلية، أن أول شحنة بذور لنبات الحشيش المخدر (القنب الهندي)، تم إرسالها من إسرائيل إلى دولة أجنبية. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T15:51+0000
2022-05-18T15:51+0000
2022-05-18T15:51+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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ويدور الحديث عن أول شحنة من نوعها تم تصديرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.ويدور الحديث عن "شحنة تجريبية وأولية، وبعد ذلك سيتم إجراء اتصالات حول الموضوع لمزيد من التصدير.وبحسب القرار رقم 4409 الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية في شهر أغسطس/آب الماضي، يُسمح بتصدير بذور النقب الهندي لأغراض طبية من إسرائيل، من أجل فتح أسواق دولية للصادرات الإسرائيلية وتعزيز صناعة القنب الطبي في إسرائيل.ووفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، فإن أكثر من 100 ألف إسرائيلي يملكون تصاريح لاستهلاك الحشيش الطبي، بزيادة قدرها 16 ضعفا في العقد الماضي.إلا أن تعاطي الحشيش للترفيه ما زال غير قانون في إسرائيل، لكن الأجهزة الأمنية غالبا ما تغض الطرف عن كميات صغيرة للاستعمال الشخصي، وفق "فرانس برس".وأواخر فبراير/شباط الماضي، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، إتاحة استخدام مركب الكانابيديول (CBD) المستخلص من نبتة القنب الهندي (الحشيش)، دون قيود قانونية.وقرر وزير الصحة نيتسان هوروفيتس قرر إخراج الكانابيديول من قائمة المخدرات الخطرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/إسرائيل-تبيح-استخدام-أشهر-مركبات-الحشيش-1059258975.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
لأول مرة... إسرائيل تصدر بذور القنب الهندي إلى دولة أجنبية
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أعلنت وزارة الزراعة الإسرائيلية، أن أول شحنة بذور لنبات الحشيش المخدر (القنب الهندي)، تم إرسالها من إسرائيل إلى دولة أجنبية.
ويدور الحديث عن أول شحنة من نوعها تم تصديرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت
" العبرية.
ويدور الحديث عن "شحنة تجريبية وأولية، وبعد ذلك سيتم إجراء اتصالات حول الموضوع لمزيد من التصدير.
وبحسب القرار رقم 4409 الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية في شهر أغسطس/آب الماضي، يُسمح بتصدير بذور النقب الهندي لأغراض طبية من إسرائيل، من أجل فتح أسواق دولية للصادرات الإسرائيلية وتعزيز صناعة القنب الطبي في إسرائيل.
ووفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، فإن أكثر من 100 ألف إسرائيلي يملكون تصاريح لاستهلاك الحشيش الطبي، بزيادة قدرها 16 ضعفا في العقد الماضي.
إلا أن تعاطي الحشيش للترفيه ما زال غير قانون في إسرائيل، لكن الأجهزة الأمنية غالبا ما تغض الطرف عن كميات صغيرة للاستعمال الشخصي، وفق "فرانس برس
".
وأواخر فبراير/شباط الماضي، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، إتاحة استخدام مركب الكانابيديول
(CBD) المستخلص من نبتة القنب الهندي (الحشيش)، دون قيود قانونية.
وقرر وزير الصحة نيتسان هوروفيتس قرر إخراج الكانابيديول من قائمة المخدرات الخطرة.