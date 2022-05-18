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https://arabic.sputniknews.com/20220518/نصر-الله-في-الأعوام-الثلاثة-الماضية-شهد-لبنان-أكبر-عملية-سرقة-من-قبل-أمريكا-وجماعتها--1062404647.html
نصر الله: في الأعوام الثلاثة الماضية شهد لبنان أكبر عملية سرقة من قبل أمريكا وجماعتها
نصر الله: في الأعوام الثلاثة الماضية شهد لبنان أكبر عملية سرقة من قبل أمريكا وجماعتها
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن بلاده شهدت خلال الأعوام الثلاثة الماضية أكبر عملية سرقة ونهب في تاريخه، من قبل الإدارة الأمريكية ومن سماهم... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T18:56+0000
2022-05-18T18:56+0000
أخبار حزب الله
لبنان
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جاء ذلك في كلمة لنصر الله بثتها قناة الميادين، مساء اليوم الأربعاء، وتطرق فيها لعدد من القضايا بما في ذلك الانتخابات النيابية الأخيرة.وقال نصر الله: "في الأعوام 3 الماضية شهد لبنان أكبر عملية سرقة وتهب في تاريخه من قبل الإدارة الأمريكية وجماعة أمريكا في الداخل"، مشيرا إلى أن "أكبر عملية نهب وسرقة شهدتها البلاد هي سرقة أموال المودعين من قبل أغلب المصارف والادارة الأمريكية".وخسرت جماعة "حزب الله" أغلبيتها الائتلافية البرلمانية في انتخابات أسفرت عن مكاسب كبيرة لخصومها، حسبما أظهرت النتائج النهائية أمس الثلاثاء.وتنافست في الانتخابات التشريعية 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.وتجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، لانتخاب برلمان مؤلف من 128 عضوا يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.
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أخبار حزب الله, لبنان

نصر الله: في الأعوام الثلاثة الماضية شهد لبنان أكبر عملية سرقة من قبل أمريكا وجماعتها

18:56 GMT 18.05.2022
© AFP 2022 / STRINGERحسن نصر الله
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© AFP 2022 / STRINGER
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قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن بلاده شهدت خلال الأعوام الثلاثة الماضية أكبر عملية سرقة ونهب في تاريخه، من قبل الإدارة الأمريكية ومن سماهم بجماعة أمريكا في الداخل.
جاء ذلك في كلمة لنصر الله بثتها قناة الميادين، مساء اليوم الأربعاء، وتطرق فيها لعدد من القضايا بما في ذلك الانتخابات النيابية الأخيرة.
وقال نصر الله: "في الأعوام 3 الماضية شهد لبنان أكبر عملية سرقة وتهب في تاريخه من قبل الإدارة الأمريكية وجماعة أمريكا في الداخل"، مشيرا إلى أن "أكبر عملية نهب وسرقة شهدتها البلاد هي سرقة أموال المودعين من قبل أغلب المصارف والادارة الأمريكية".
وخسرت جماعة "حزب الله" أغلبيتها الائتلافية البرلمانية في انتخابات أسفرت عن مكاسب كبيرة لخصومها، حسبما أظهرت النتائج النهائية أمس الثلاثاء.
وتنافست في الانتخابات التشريعية 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.
وتجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، لانتخاب برلمان مؤلف من 128 عضوا يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.
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