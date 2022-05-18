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https://arabic.sputniknews.com/20220518/وكالة-وفد-أمني-إيراني-يزور-الإمارات-1062392552.html
وكالة: وفد أمني إيراني يزور الإمارات
وكالة: وفد أمني إيراني يزور الإمارات
أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن وفدا من قيادة الأمن الداخلي في إيران، يزور دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T13:19+0000
2022-05-18T13:19+0000
إيران
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وحسب وكالة أنباء فارس، يأتي ذلك على هامش اجتماع الإنتربول حول "النزاهة" الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية، منذ 10 مايو الحالي، بمشاركة ممثلين أمنيين لـ 60 دولة بالعالم.وحسب وكالة أنباء فارس، التقى ئيس دائرة الشرطة الدولية بقيادة قوى الأمن الداخلي في إيران العميد هادي شيرزاد، اليوم الأربعاء، مع قائد الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" في أبوظبي العميد سعيد بن عبدالله السويدي.ونقلت الوكالة عن شيرزاد، قوله إن هذا الاجتماع يهدف إلى توظيف قدرات البلدين في إرساء الأمن والتحقيق في الجريمة المنظمة والتصدي للمتهمين الدوليين ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات.وأضاف أن "الجريمة المنظمة أثارت قلق دول المنطقة، لذلك من الضروري تعزيز العلاقات الثنائية بين الإنتربول في البلدين".بدوره أكد قائد الإنتربول الإماراتي أن "شرطة الإمارات تسعى دائما على رفع مستوى الدبلوماسية الشرطية بين البلدين ولتحديد واعتقال المتهمين الدوليين".وأوضح أن أهداف ومهام الدول الأعضاء في الإنتربول هو توسيع نطاق أنشطة الشرطة في مختلف البلدان وكذلك كيفية استخدام صلاحيات وقدرات السفارات لدى الجانبين للإسراع في تنفيذ المهام الموكلة إليها.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/إيران-تعلن-فتح-صفحة-جديدة-في-العلاقات-مع-الإمارات-1062323474.html
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إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

وكالة: وفد أمني إيراني يزور الإمارات

13:19 GMT 18.05.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIBمشروع عجلة "عين دبي" الترفيهية، الإمارات العربية المتحدة
مشروع عجلة عين دبي الترفيهية، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
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أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن وفدا من قيادة الأمن الداخلي في إيران، يزور دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وحسب وكالة أنباء فارس، يأتي ذلك على هامش اجتماع الإنتربول حول "النزاهة" الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية، منذ 10 مايو الحالي، بمشاركة ممثلين أمنيين لـ 60 دولة بالعالم.
وحسب وكالة أنباء فارس، التقى ئيس دائرة الشرطة الدولية بقيادة قوى الأمن الداخلي في إيران العميد هادي شيرزاد، اليوم الأربعاء، مع قائد الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" في أبوظبي العميد سعيد بن عبدالله السويدي.
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أمس, 06:50 GMT
ونقلت الوكالة عن شيرزاد، قوله إن هذا الاجتماع يهدف إلى توظيف قدرات البلدين في إرساء الأمن والتحقيق في الجريمة المنظمة والتصدي للمتهمين الدوليين ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات.
وأضاف أن "الجريمة المنظمة أثارت قلق دول المنطقة، لذلك من الضروري تعزيز العلاقات الثنائية بين الإنتربول في البلدين".
بدوره أكد قائد الإنتربول الإماراتي أن "شرطة الإمارات تسعى دائما على رفع مستوى الدبلوماسية الشرطية بين البلدين ولتحديد واعتقال المتهمين الدوليين".
وأوضح أن أهداف ومهام الدول الأعضاء في الإنتربول هو توسيع نطاق أنشطة الشرطة في مختلف البلدان وكذلك كيفية استخدام صلاحيات وقدرات السفارات لدى الجانبين للإسراع في تنفيذ المهام الموكلة إليها.
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