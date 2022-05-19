https://arabic.sputniknews.com/20220519/أفغاني-يصنع-مركبات-صغيرة-من-النفايات-فيديو-1062436459.html
أفغاني يصنع مركبات صغيرة من النفايات... فيديو
أفغاني يصنع مركبات صغيرة من النفايات... فيديو
يبدع مراهق أفغاني في صناعة نماذج مصغرة من المركبات ومعدات الحفر باستخدام مواد من النفايات. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T13:46+0000
2022-05-19T13:46+0000
2022-05-19T13:46+0000
نادي الفيديو
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وعرضت قناة "يورو نيوز" مقطع فيديو يظهر طالب مرحلة ثانوية أفغاني، يدعى شاكر الله، ويقيم في مدينة خوست في أفغانستان.ويعكف شاكر الله على جمع النفايات في المنطقة المحيطة بمسكنه، حيث يستغل موهبته الكبيرة في صناعة نماذج مصغرة للمركبات مثل الجرارات والجرافات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
أفغاني يصنع مركبات صغيرة من النفايات... فيديو
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يبدع مراهق أفغاني في صناعة نماذج مصغرة من المركبات ومعدات الحفر باستخدام مواد من النفايات.
وعرضت قناة "يورو نيوز" مقطع فيديو يظهر طالب مرحلة ثانوية أفغاني، يدعى شاكر الله، ويقيم في مدينة خوست في أفغانستان.
ويعكف شاكر الله على جمع النفايات في المنطقة المحيطة بمسكنه، حيث يستغل موهبته الكبيرة في صناعة نماذج مصغرة للمركبات مثل الجرارات والجرافات.