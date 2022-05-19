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https://arabic.sputniknews.com/20220519/أفغاني-يصنع-مركبات-صغيرة-من-النفايات-فيديو-1062436459.html
أفغاني يصنع مركبات صغيرة من النفايات... فيديو
أفغاني يصنع مركبات صغيرة من النفايات... فيديو
يبدع مراهق أفغاني في صناعة نماذج مصغرة من المركبات ومعدات الحفر باستخدام مواد من النفايات. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
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2022-05-19T13:46+0000
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وعرضت قناة "يورو نيوز" مقطع فيديو يظهر طالب مرحلة ثانوية أفغاني، يدعى شاكر الله، ويقيم في مدينة خوست في أفغانستان.ويعكف شاكر الله على جمع النفايات في المنطقة المحيطة بمسكنه، حيث يستغل موهبته الكبيرة في صناعة نماذج مصغرة للمركبات مثل الجرارات والجرافات.
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نادي الفيديو

أفغاني يصنع مركبات صغيرة من النفايات... فيديو

13:46 GMT 19.05.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresensky / الذهاب إلى بنك الصورمصنع ألومنيوم، ريف حمص، سوريا
مصنع ألومنيوم، ريف حمص، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresensky
/
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يبدع مراهق أفغاني في صناعة نماذج مصغرة من المركبات ومعدات الحفر باستخدام مواد من النفايات.
وعرضت قناة "يورو نيوز" مقطع فيديو يظهر طالب مرحلة ثانوية أفغاني، يدعى شاكر الله، ويقيم في مدينة خوست في أفغانستان.
ويعكف شاكر الله على جمع النفايات في المنطقة المحيطة بمسكنه، حيث يستغل موهبته الكبيرة في صناعة نماذج مصغرة للمركبات مثل الجرارات والجرافات.
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