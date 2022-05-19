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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/البنتاغون-أمريكا-لم-ترسل-بعد-صواريخ-متقدمة-مضادة-للسفن-إلى-أوكرانيا-1062452131.html
البنتاغون: أمريكا لم ترسل بعد صواريخ متقدمة مضادة للسفن إلى أوكرانيا
البنتاغون: أمريكا لم ترسل بعد صواريخ متقدمة مضادة للسفن إلى أوكرانيا
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، اليوم الخميس، إن أمريكا لم توافق بعد على نقل ‏أو إرسال صواريخ متقدمة مضادة للسفن إلى أوكرانيا، على خلفية... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T20:04+0000
2022-05-19T20:04+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف كيربي خلال إفادة صحفية، ردا على سؤال حول التقارير الأخيرة المتعلقة بنقل صواريخ مضادة للسفن إلى أوكرانيا: "لن أخمن بشأن الأنظمة التي لم يتم إرسالها أو الموافقة على إرسالها بعد".وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين بعدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة عالية الدقة ضد منشآت عسكرية محددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/محررو-دونباس-ينتزعون-سفن-المدفعية-من-القوات-الأوكرانية-1062287816.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

البنتاغون: أمريكا لم ترسل بعد صواريخ متقدمة مضادة للسفن إلى أوكرانيا

20:04 GMT 19.05.2022
© AFP 2022 / Paul J. Richardsجون كيربي
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
جون كيربي
© AFP 2022 / Paul J. Richards
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، اليوم الخميس، إن أمريكا لم توافق بعد على نقل ‏أو إرسال صواريخ متقدمة مضادة للسفن إلى أوكرانيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في البلاد.‏
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف كيربي خلال إفادة صحفية، ردا على سؤال حول التقارير الأخيرة المتعلقة بنقل صواريخ مضادة للسفن إلى أوكرانيا: "لن أخمن بشأن الأنظمة التي لم يتم إرسالها أو الموافقة على إرسالها بعد".
ميناء ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
محررو دونباس ينتزعون سفن المدفعية من القوات الأوكرانية
16 مايو, 07:46 GMT
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين بعدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة عالية الدقة ضد منشآت عسكرية محددة.
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Разбитые трамваи в депо в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:47 GMT
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