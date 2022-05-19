https://arabic.sputniknews.com/20220519/الجزائر-وفرنسا-تناقشان-سبل-تعزيز-التعاون-الثنائي-في-مجال-النقل-1062442626.html
الجزائر وفرنسا تناقشان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل
الجزائر وفرنسا تناقشان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل
بحثت الجزائر وفرنسا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل بمختلف أنماطه، بالإضافة لتفعيل اتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T15:11+0000
2022-05-19T15:11+0000
2022-05-19T15:11+0000
الجزائر
أخبار فرنسا
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واستقبل وزير النقل الجزائري عبد الله منجي، يوم الخميس، في الجزائر العاصمة، سفير فرنسا لدى الجزائر، فرانسوا غوييت، حيث ناقشا عددا من القضايا من ضمنها سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل، حسبما أفاد بيان للوزارة.و خلال اللقاء بحث الطرفان الإطار القانوني الذي ينظم علاقات التعاون بين الجزائر وفرنسا في مجال النقل بمختلف أنماطه، حيث اتفق الجانبان على تفعيل اتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين، بحسب ما نقل موقع aps.كما تناولا سبل تعزيز التعاون بين البلدين فيما يخص الشراكة والاستثمار وتبادل الخبرات في مجال الإنجاز والاستغلال، لاسيما تطوير البنية القاعدية للنقل بالسكك الحديدية وشبكة الترامواي.وفي الختام اتفق الطرفان على مواصلة عقد اللقاءات الثنائية من أجل الدفع بعلاقات التعاون لما يحقق المصلحة المشتركة بين البلدين في قطاع النقل.
الجزائر
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, أخبار فرنسا
الجزائر وفرنسا تناقشان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل
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بحثت الجزائر وفرنسا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل بمختلف أنماطه، بالإضافة لتفعيل اتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين.
واستقبل وزير النقل الجزائري عبد الله منجي، يوم الخميس، في الجزائر العاصمة، سفير فرنسا لدى الجزائر، فرانسوا غوييت، حيث ناقشا عددا
من القضايا من ضمنها سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل، حسبما أفاد بيان للوزارة.
و خلال اللقاء بحث الطرفان الإطار القانوني الذي ينظم علاقات التعاون بين الجزائر وفرنسا في مجال النقل بمختلف أنماطه، حيث اتفق الجانبان على تفعيل اتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين، بحسب ما نقل
موقع aps.
كما تناولا سبل تعزيز التعاون بين البلدين فيما يخص الشراكة والاستثمار وتبادل الخبرات في مجال الإنجاز والاستغلال، لاسيما تطوير البنية القاعدية للنقل بالسكك الحديدية وشبكة الترامواي.
وفي الختام اتفق الطرفان على مواصلة عقد اللقاءات الثنائية من أجل الدفع بعلاقات التعاون لما يحقق المصلحة المشتركة بين البلدين في قطاع النقل.