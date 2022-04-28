https://arabic.sputniknews.com/20220428/خبير-انتهاكات-إسبانيا-تمنح-الجزائر-حق-فسخ-عقود-الغاز-1061713926.html

خبير: انتهاكات إسبانيا تمنح الجزائر حق فسخ عقود الغاز

خبير: انتهاكات إسبانيا تمنح الجزائر حق فسخ عقود الغاز

رأى الخبير الاقتصادي محمد الشريف ضروي أن التحركات الإسبانية الأخيرة السلبية تجاه الجزائر مبنية على استشرافات خاطئة نتيجة ضغوط ثلاثية تقودها المغرب بمساعدة... 28.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-28T16:39+0000

2022-04-28T16:39+0000

2022-04-28T16:39+0000

اقتصاد

إسبانيا

الجزائر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104444/68/1044446890_0:66:2436:1436_1920x0_80_0_0_654a30207a09720e32212d31639521a2.jpg

الجزائر - سبوتنيك. وقال الخبير الاقتصادي محمد الشريف ضروي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "بيان وزير الطاقة الجزائرية، جاء تعقيبا على مراسلة رسمية من إسبانيا حول نية هذه الأخيرة فتح أنابيب الغاز للتدفق العكسي، عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي وهذا لصالح المغرب" مضيفا في ذات الصدد "هذا القرار الأحادي، يعد انتهاكا للعقد الموقع بين الطرفين، وتعدي على الحقوق الجزائرية".وأكد أن بيان وزارة الطاقة "ليس تهديدا من طرف الجزائر، بل التزام ببنود العقد وتوضيح صريح بأن الإخلال بالعقد، يمنح لوزارة الطاقة الحق في فسخ العقد".ورأى ضروي، أنه وفي حال مضي إسبانيا قدما في خطتها "ستشهد العلاقات بين البلدين أزمة حادة، كون التحركات الإسبانية مبنية على حجم الاستثمارات الكبير الذي قامت به الجزائر، وحتمية تضرر الجزائر ماليا في حال توقف تشغيل أنبوب الغاز الذي يصدر الغاز لإسبانيا" مواصلا "مالا تدركه إسبانيا هو أن الجزائر كانت شبه مدركة أن هذا سيحدث وبشكل أحادي من طرف إسبانيا، ما دفع الجزائر إلى العمل منذ أشهر على زيادة تدفق الغاز إلى إيطاليا".وفي ذات الصدد يرى ضروي أن إسبانيا لم تحسب جيدا لتقلبات السوق الأخيرة من "ارتفاع سعر الغاز، وكذلك قرارات روسيا بقطع إمدادات الغاز على بولندا، وبلغاريا بعد عجزهما عن الدفع بالروبل".وفي الختام أكد الخبير أن" تعاملات إسبانيا الأخيرة تؤكد أنها تخضع لضغوطات ثلاثية كبيرة، من طرف المغرب وكذا فرنسا بالإضافة لإسرائيل، لتصل إلى هذه القرارات السلبية ضد الشعب الإسباني، الذي يملك حرية القيام برد فعل".وجاء في بيان وزارة الطاقة والمناجم أمس الأربعاء أن "أي كمية من الغاز الجزائري المصدرة إلى إسبانيا، تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستعتبر إخلالا بالالتزامات التعاقدية، وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط سوناطراك بزبائنها الإسبان."من جهتها أكدت وزارة التحول البيئي الإسبانية "أن الغاز الذي سيتدفق إلى المغرب، لن يكون بأي حال من الأحوال من أصل جزائري".يذكر أن العلاقات الجزائرية الإسبانية تعيش أزمة مفتوحة بعد تغير موقف مدريد من الأزمة الصحراوية واعتمادها لمقترح المغرب من أجل الحكم الذاتي للصحراء الغربية، موقفٌ وصفه الرئيس تبون "بغير المقبول تاريخيا وأخلاقيًا" مؤكدا في نفس الوقت أن "الجزائر لن تتخلى عن التزامها بتموين إسبانيا بالغاز مهما كانت الظروف".

https://arabic.sputniknews.com/20220427/الجزائر-تهدد-إسبانيا-بفسخ-عقد-الغاز-إذا-قامت-بإعادة-توجيهه-إلى-جهة-أخرى-1061681994.html

إسبانيا

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اقتصاد, إسبانيا, الجزائر