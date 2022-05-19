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https://arabic.sputniknews.com/20220519/السجن-24-عاما-لرجل-أشعل-حريقا-أدى-لنفوق-12-من-طيور-الكندور-في-أمريكا-1062449085.html
السجن 24 عاما لرجل أشعل حريقا أدى لنفوق 12 من طيور الكندور في أمريكا
السجن 24 عاما لرجل أشعل حريقا أدى لنفوق 12 من طيور الكندور في أمريكا
قضت محكمة أمريكية بسجن رجل أشعل حريق غابات أدى لنفوق 12 من طيور الكندور المهدد بالانقراض، وإصابة أحد رجال الإطفاء بحروق بالغة. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T18:25+0000
2022-05-19T18:25+0000
حرائق غابات
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وصدر حكم قاضي مقاطعة مونتيري، يوم الأربعاء، ضد إيفان غوميز البالغ من العمر 31 عاما، لإشعاله حريق بيغ سور دولان، أثناء زراعة الماريغوانا بشكل غير قانوني في غابة لوس بادريس الوطنية، حسبما أعلن مكتب المدعي العام للمقاطعة.واندلع الحريق في 18 أغسطس/ آب 2020، في الشاطئ الأوسط في شمال غرب لوس أنغلوس، بحسب "أسوشيتدبرس".وأدى الحريق إلى تدمير 10 منازل، ومحمية للكندور مساحتها 80 فدانا، وتستخدم منذ 1997، لإطلاق طيور الكندور الأسيرة في البيئة البرية.لم يكن هناك أي طائر كندور في المحمية أثناء اندلاع الحريق، لكن نفق 12 طائرا عندما انتشر الحريق على مساحة 125000 فدان من الغابات.وقالت السلطات إنه ألقي القبض على غوميز بعد أن اكتشف ضباط الحدائق العامة الحريق وتلقوا تقارير عن رجل ألقى بالحجارة على سيارات على طريق سريع، تبين أنه غوميز.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/حريق-غابات-ضخم-في-كاليفورنيا-يتسبب-في-عمليات-إجلاء-وإغلاق-طريق-سريع-1056853001.html
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حرائق غابات

السجن 24 عاما لرجل أشعل حريقا أدى لنفوق 12 من طيور الكندور في أمريكا

18:25 GMT 19.05.2022
© AFP 2022 / HANDOUTفرق الإطفاء تكافح حريق غابات ضخما في جنوب فرنسا
فرق الإطفاء تكافح حريق غابات ضخما في جنوب فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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قضت محكمة أمريكية بسجن رجل أشعل حريق غابات أدى لنفوق 12 من طيور الكندور المهدد بالانقراض، وإصابة أحد رجال الإطفاء بحروق بالغة.
وصدر حكم قاضي مقاطعة مونتيري، يوم الأربعاء، ضد إيفان غوميز البالغ من العمر 31 عاما، لإشعاله حريق بيغ سور دولان، أثناء زراعة الماريغوانا بشكل غير قانوني في غابة لوس بادريس الوطنية، حسبما أعلن مكتب المدعي العام للمقاطعة.
جسر بيدويل بار في مدينة أوروفيل على خلفية سماء برتقالية اللون بسبب حرائق الغابات الهائلة في ولاية كاليفورنيا، 9 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
حريق غابات ضخم في كاليفورنيا يتسبب في عمليات إجلاء وإغلاق طريق سريع
22 يناير, 18:45 GMT
واندلع الحريق في 18 أغسطس/ آب 2020، في الشاطئ الأوسط في شمال غرب لوس أنغلوس، بحسب "أسوشيتدبرس".
وأدى الحريق إلى تدمير 10 منازل، ومحمية للكندور مساحتها 80 فدانا، وتستخدم منذ 1997، لإطلاق طيور الكندور الأسيرة في البيئة البرية.
لم يكن هناك أي طائر كندور في المحمية أثناء اندلاع الحريق، لكن نفق 12 طائرا عندما انتشر الحريق على مساحة 125000 فدان من الغابات.
وقالت السلطات إنه ألقي القبض على غوميز بعد أن اكتشف ضباط الحدائق العامة الحريق وتلقوا تقارير عن رجل ألقى بالحجارة على سيارات على طريق سريع، تبين أنه غوميز.
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