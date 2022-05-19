https://arabic.sputniknews.com/20220519/السجن-24-عاما-لرجل-أشعل-حريقا-أدى-لنفوق-12-من-طيور-الكندور-في-أمريكا-1062449085.html
السجن 24 عاما لرجل أشعل حريقا أدى لنفوق 12 من طيور الكندور في أمريكا
السجن 24 عاما لرجل أشعل حريقا أدى لنفوق 12 من طيور الكندور في أمريكا
قضت محكمة أمريكية بسجن رجل أشعل حريق غابات أدى لنفوق 12 من طيور الكندور المهدد بالانقراض، وإصابة أحد رجال الإطفاء بحروق بالغة. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T18:25+0000
2022-05-19T18:25+0000
2022-05-19T18:25+0000
حرائق غابات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/1049865763_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_fec3c72b5536c1eb5ebce00a57d015ca.jpg
وصدر حكم قاضي مقاطعة مونتيري، يوم الأربعاء، ضد إيفان غوميز البالغ من العمر 31 عاما، لإشعاله حريق بيغ سور دولان، أثناء زراعة الماريغوانا بشكل غير قانوني في غابة لوس بادريس الوطنية، حسبما أعلن مكتب المدعي العام للمقاطعة.واندلع الحريق في 18 أغسطس/ آب 2020، في الشاطئ الأوسط في شمال غرب لوس أنغلوس، بحسب "أسوشيتدبرس".وأدى الحريق إلى تدمير 10 منازل، ومحمية للكندور مساحتها 80 فدانا، وتستخدم منذ 1997، لإطلاق طيور الكندور الأسيرة في البيئة البرية.لم يكن هناك أي طائر كندور في المحمية أثناء اندلاع الحريق، لكن نفق 12 طائرا عندما انتشر الحريق على مساحة 125000 فدان من الغابات.وقالت السلطات إنه ألقي القبض على غوميز بعد أن اكتشف ضباط الحدائق العامة الحريق وتلقوا تقارير عن رجل ألقى بالحجارة على سيارات على طريق سريع، تبين أنه غوميز.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/حريق-غابات-ضخم-في-كاليفورنيا-يتسبب-في-عمليات-إجلاء-وإغلاق-طريق-سريع-1056853001.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/1049865763_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_0fa7d4e2c02791ca1ebb220fb22767e5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حرائق غابات
السجن 24 عاما لرجل أشعل حريقا أدى لنفوق 12 من طيور الكندور في أمريكا
تابعنا عبر
قضت محكمة أمريكية بسجن رجل أشعل حريق غابات أدى لنفوق 12 من طيور الكندور المهدد بالانقراض، وإصابة أحد رجال الإطفاء بحروق بالغة.
وصدر حكم قاضي مقاطعة مونتيري، يوم الأربعاء، ضد إيفان غوميز البالغ من العمر 31 عاما، لإشعاله حريق بيغ سور دولان، أثناء زراعة الماريغوانا بشكل غير قانوني في غابة لوس بادريس الوطنية، حسبما أعلن مكتب المدعي العام للمقاطعة.
واندلع الحريق في 18 أغسطس/ آب 2020، في الشاطئ الأوسط في شمال غرب لوس أنغلوس، بحسب "أسوشيتدبرس".
وأدى الحريق إلى تدمير 10 منازل، ومحمية للكندور مساحتها 80 فدانا، وتستخدم منذ 1997، لإطلاق طيور الكندور الأسيرة في البيئة البرية.
لم يكن هناك أي طائر كندور في المحمية أثناء اندلاع الحريق
، لكن نفق 12 طائرا عندما انتشر الحريق على مساحة 125000 فدان من الغابات.
وقالت السلطات إنه ألقي القبض على غوميز بعد أن اكتشف ضباط الحدائق العامة الحريق وتلقوا تقارير عن رجل ألقى بالحجارة على سيارات على طريق سريع، تبين أنه غوميز.