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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/السفارة-الروسية-موسكو-تريد-تعزيز-العلاقات-مع-دول-أمريكا-اللاتينية--1062409998.html
السفارة الروسية: موسكو تريد تعزيز العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية
السفارة الروسية: موسكو تريد تعزيز العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية
قالت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إن روسيا تريد تعميق التعاون مع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بغض النظر عن وضعها في منظمة... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T04:05+0000
2022-05-19T04:05+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت السفارة: "يستمر تعاون بلدنا مع الشركاء في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وسيتعمق، نعتقد أن هذا يتماشى تماما مع مصالح دولنا".وأضافت البعثة الدبلوماسية أن الوضع في منظمة الدول الأمريكية لم يكن مهما بالنسبة لروسيا لأن المنظمة، من وجهة نظر السفارة، ليست منصة إقليمية عالمية لنصف الكرة الغربي بسبب الجهود الأمريكية.يشار إلى أنه في الشهر الماضي، صوتت منظمة الدول الأمريكية لحرمان روسيا من وضع مراقب دائم بسبب العملية العسكرية الأخيرة في أوكرانيا.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.في 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/منظمة-الدول-الأمريكية-تعلق-وضع-روسيا-كمراقب-دائم-1061472317.html
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أخبار أوكرانيا

السفارة الروسية: موسكو تريد تعزيز العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية

04:05 GMT 19.05.2022
© Photo / Kent Wangالسفارة الروسية في واشنطن
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© Photo / Kent Wang
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قالت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إن روسيا تريد تعميق التعاون مع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بغض النظر عن وضعها في منظمة الدول الأمريكية.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت السفارة: "يستمر تعاون بلدنا مع الشركاء في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وسيتعمق، نعتقد أن هذا يتماشى تماما مع مصالح دولنا".
مبنى منظمة الدول الأمريكية (OAS) في واشنطن العاصمة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
منظمة الدول الأمريكية تعلق وضع روسيا كمراقب دائم
22 أبريل, 03:56 GMT
وأضافت البعثة الدبلوماسية أن الوضع في منظمة الدول الأمريكية لم يكن مهما بالنسبة لروسيا لأن المنظمة، من وجهة نظر السفارة، ليست منصة إقليمية عالمية لنصف الكرة الغربي بسبب الجهود الأمريكية.
يشار إلى أنه في الشهر الماضي، صوتت منظمة الدول الأمريكية لحرمان روسيا من وضع مراقب دائم بسبب العملية العسكرية الأخيرة في أوكرانيا.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.في 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
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Разбитые трамваи в депо в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:12 GMT
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