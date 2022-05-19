https://arabic.sputniknews.com/20220519/بوغدانوف-الولايات-المتحدة-تتهرب-من-الاتصالات-مع-روسيا-بشأن-سوريا--1062423144.html
بوغدانوف: الولايات المتحدة تتهرب من الاتصالات مع روسيا بشأن سوريا
بوغدانوف: الولايات المتحدة تتهرب من الاتصالات مع روسيا بشأن سوريا
أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، أن موسكو تنتظر موقفا أكثر موضوعية من إسرائيل بشأن الصراع في أوكرانيا. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T10:23+0000
2022-05-19T10:23+0000
2022-05-19T10:23+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبوغدانوف، أصيبت موسكو بخيبة أمل من التصريحات المعادية لروسيا لعدد من المسؤولين الإسرائيليين، التي لا تتوافق مع طبيعة العلاقات الودية بين البلدين.وقال بوغدانوف للصحفيين: "نتوقع من شركائنا الإسرائيليين اتخاذ موقف أكثر توازنا وموضوعية في سياق الوضع في أوكرانيا".وتابع قائلا: "لا أعتقد ذلك. لكننا بالطبع نحتاج إلى التحقق من زملائنا العسكريين. يبدو لي أن هذه أخبار كاذبة على الإطلاق".مضيفا أن الولايات المتحدة تتهرب من الاتصالات مع روسيا بشأن سوريا.وقال بوغدانوف للصحفيين: "يتجنب الأمريكيون الاتصالات، ويتجنبون التواصل معنا. هذا الموقف بالطبع يبدو لنا مدمرا تماما وقد يأتي بنتائج عكسية".وصرح بوغدانوف، أن موسكو ستحاول إقناع تركيا بفتح المجال الجوي للطائرات لتطير إلى سوريا.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار سوريا اليوم
بوغدانوف: الولايات المتحدة تتهرب من الاتصالات مع روسيا بشأن سوريا
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، أن موسكو تنتظر موقفا أكثر موضوعية من إسرائيل بشأن الصراع في أوكرانيا.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبوغدانوف، أصيبت موسكو بخيبة أمل من التصريحات المعادية لروسيا لعدد من المسؤولين الإسرائيليين، التي لا تتوافق مع طبيعة العلاقات الودية بين البلدين.
وقال بوغدانوف للصحفيين: "نتوقع من شركائنا الإسرائيليين اتخاذ موقف أكثر توازنا وموضوعية في سياق الوضع في أوكرانيا".
وأضاف بوغدانوف إن التقارير عن استخدام صواريخ إس -300 ضد الطائرات الإسرائيلية في سوريا كاذبة.
وتابع قائلا: "لا أعتقد ذلك. لكننا بالطبع نحتاج إلى التحقق من زملائنا العسكريين. يبدو لي أن هذه أخبار كاذبة على الإطلاق".
مضيفا أن الولايات المتحدة تتهرب من الاتصالات
مع روسيا بشأن سوريا.
وقال بوغدانوف للصحفيين: "يتجنب الأمريكيون الاتصالات، ويتجنبون التواصل معنا. هذا الموقف بالطبع يبدو لنا مدمرا تماما وقد يأتي بنتائج عكسية".
وصرح بوغدانوف، أن موسكو ستحاول إقناع تركيا بفتح المجال الجوي للطائرات لتطير إلى سوريا.