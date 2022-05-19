https://arabic.sputniknews.com/20220519/تركيا-تجهض-انضمام-السويد-وفنلندا-للناتو-حسابات-أنقرة-وموقف-الحلف-1062430159.html

تركيا تجهض انضمام السويد وفنلندا للناتو... حسابات أنقرة وموقف الحلف

تركيا تجهض انضمام السويد وفنلندا للناتو... حسابات أنقرة وموقف الحلف

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن حلف الناتو قادرعلى حل أي خلافات بشأن انضمام السويد وفنلندا للحلف، مشيرا إلى أن واشنطن تجري محادثات مع مسؤولين... 19.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-19T12:16+0000

2022-05-19T12:16+0000

2022-05-19T12:16+0000

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تركيا تجهض انضمام السويد وفنلندا للناتو.. حسابات أنقرة وموقف الحلف تركيا تجهض انضمام السويد وفنلندا للناتو.. حسابات أنقرة وموقف الحلف

وأوضح سوليفان، خلال إفادة صحفية: "تعمل فنلندا والسويد بشكل مباشر مع تركيا للقيام بذلك، لكننا نتحدث أيضا مع الأتراك في محاولة للمساعدة في تسهيل ذلك".وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفاد التلفزيون التركي بأن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أبلغ مسؤولين من الولايات المتحدة وفنلندا والسويد وبريطانيا وألمانيا، بأن مسألة انضمام هلسنكي وستوكهولم إلى حلف الناتو، لن تتقدم إذا لم يتم معالجة مخاوف بلاده الأمنية.وشدد المسؤول التركي على أن أنقرة لن تقبل بأن تسمح للدول الأعضاء في حلف الناتو، أن تستضيف أعضاء لتنظيمات "إرهابية" بالعمل في أراضيها.وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلا عن مصدر وصفته بـ "المطلع"، أن سفراء الدول الأعضاء في حلف الناتو، التقوا الأربعاء، من أجل بدء مفاوضات انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، مشيرة إلى أن رفض أنقرة عرقل إجراء أي تصويت في هذا الشأن.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في وقت سابق، أن أنقرة سترفض طلب فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف الناتو، متهما الدولتين بإيواء "إرهابيين مطلوبين" على أراضيهما.وحذرت روسيا في أكثر من مناسبة، من أن إقدام فنلندا والسويد على الانضمام لحلف الناتو، سيتطلب اتخاذ إجراءات من جانب روسيا، لحماية أمنها من التهديدات التي يشكلها الحلف لها، معتبرة أن خطوة الانضمام غير مبررة، لأن موسكو ليس لديها أي مشاكل مع هاتين الدولتين.وأضاف أوغلو، أن "الثانية: هنالك مطلوبين على إثر الانقلاب العسكري الفاشل آوتهم السويد وفنلندا، يبلغ عددهم ثلاثة وثلاثين مطلوبا، فضلا عن عقوبات اقتصادية وقعتها السويد على تركيا، فأنقرة لذلك ترى أن الأوضاع غير مواتية".وأضاف كاتب أوغلو، أن موقف أنقرة ينظر لمصلحة المنطقة والإقليم الذي ستزيد التهديدات المحدقة به إذا حدثت تلك التوسعة غير المبررة وغير الضرورية الآن، لافتا إلى أن أنقرة تنظر لتوازن علاقتها مع موسكو.لافتا إلى أن موقف أنقرة ينطوي على استغلال للموقف، من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب، منها تسليم مطلوبين وتسريع وتيرة الانضمام للاتحاد الأوروبي، من أجل ذلك فإن الرفض التركي لن يستمر طويلًا.يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج بوضوحإعداد وتقديم: خالد عبد الجبار

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