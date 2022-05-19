https://arabic.sputniknews.com/20220519/رئيسة-وزراء-فنلندا-تصرح-أن-الناتو-لا-ينوي-نشر-قواعد-أو-أسلحة-نووية-في-البلاد-1062411397.html

رئيسة وزراء فنلندا تصرح أن الناتو لا ينوي نشر قواعد أو أسلحة نووية في البلاد

رئيسة وزراء فنلندا تصرح أن الناتو لا ينوي نشر قواعد أو أسلحة نووية في البلاد

قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، إن قضية نشر قواعد أو أسلحة نووية في البلاد بعد انضمامها إلى الناتو ليست على جدول الأعمال. 19.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-19T06:15+0000

2022-05-19T06:15+0000

2022-05-19T06:26+0000

فنلندا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061840899_53:0:1228:661_1920x0_80_0_0_3a78ed440ccecb4a075fa5919ca6f2e8.jpg

وأضافت مارين، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، قائلة: "لم تتم مناقشة هذا الموضوع. كل هذا يتوقف على قراراتنا الوطنية. لن يفرض أحد علينا قواعد أو أسلحة نووية إذا لم نكن نريد ذلك. ولا يبدو لي أن هناك مصلحة للناتو في نشر أسلحة نووية أو إقامة قواعد في فنلندا ".وذكرت أيضا أن بلادها قد طورت بالفعل قدرة دفاعية عالية، وأن أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي ينفق بالفعل على الدفاع. معربة عن ثقتها بضرورة إجراء حوار مع تركيا التي لم تدعم بعد قبول أعضاء جدد في الناتو.هذا وقدم سفيرا فنلندا والسويد لدى حلف شمال الأطلسي كلاوس كورهونين وأكسيل ويرنهوف، أمس الأربعاء، رسميا إلى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ طلبات انضمام بلديهما إلى الناتو. وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 16 مايو في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) في الكرملين من رد موسكو على توسيع البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو في فنلندا والسويد. في الوقت نفسه، أشار الرئيس الروسي إلى أن توسيع حلف الناتو على حساب فنلندا والسويد لا يشكل تهديدا مباشرا لروسيا الاتحادية، حيث لا توجد مشاكل لدى موسكو مع هذين البلدين.

فنلندا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

فنلندا