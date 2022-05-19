https://arabic.sputniknews.com/20220519/روسيا-محاولات-الولايات-المتحدة-سحب-الحبوب-من-أوكرانيا-تهدد-العالم-بمجاعة-1062424287.html
روسيا: محاولات الولايات المتحدة سحب الحبوب من أوكرانيا تهدد العالم بمجاعة
روسيا: محاولات الولايات المتحدة سحب الحبوب من أوكرانيا تهدد العالم بمجاعة
قال مكسيم أوريشكين، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية، إن الولايات المتحدة تحاول سحب احتياطيات الحبوب من أوكرانيا، وهذا لا يحكم على البلاد فقط بكارثة... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T10:42+0000
2022-05-19T10:42+0000
2022-05-19T10:42+0000
العالم
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وقال أوريشكين، متحدثًا في منتدى "الآفاق الجديدة" التعليمي: "في الواقع، ما تحاول أمريكا فعله مع أوكرانيا الآن هو سحب احتياطيات الحبوب التي تمتلكها أوكرانيا حاليًا لصالحها، هو ليس فقط إجراء آخر يحكم على أوكرانيا بمشاكل إنسانية خطيرة، ولكنه يحكم أيضًا على العالم العالمي بمشاكل كبيرة مع الجوع".وتوقع أوريشكين بداية الجوع العالمي في العالم بنهاية عام 2022 ، وقال: "من المهم ألا تعاني روسيا منه".ما يقرب من 60% من الزيادة في سعر القمح، وفقًا لأوريشكين، كانت "نتيجة لطباعة الاقتصاد الأمريكي دولارًا غير مضمون كجزء من مكافحة تداعيات الوباء".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/صحيفة-ألمانية-روسيا-غير-متورطة-في-ارتفاع-أسعار-القمح-1062392004.html
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العالم
روسيا: محاولات الولايات المتحدة سحب الحبوب من أوكرانيا تهدد العالم بمجاعة
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قال مكسيم أوريشكين، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية، إن الولايات المتحدة تحاول سحب احتياطيات الحبوب من أوكرانيا، وهذا لا يحكم على البلاد فقط بكارثة إنسانية، ولكن يهدد أيضًا بمجاعة عالمية.
وقال أوريشكين، متحدثًا في منتدى "الآفاق الجديدة" التعليمي: "في الواقع، ما تحاول أمريكا فعله مع أوكرانيا الآن هو سحب احتياطيات الحبوب التي تمتلكها أوكرانيا حاليًا لصالحها، هو ليس فقط إجراء آخر يحكم على أوكرانيا بمشاكل إنسانية خطيرة، ولكنه يحكم أيضًا على العالم العالمي بمشاكل كبيرة مع الجوع".
وتوقع أوريشكين بداية الجوع العالمي في العالم بنهاية عام 2022 ، وقال: "من المهم ألا تعاني روسيا منه".
ما يقرب من 60% من الزيادة في سعر القمح، وفقًا لأوريشكين، كانت "نتيجة لطباعة الاقتصاد الأمريكي دولارًا غير مضمون كجزء من مكافحة تداعيات الوباء".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.