https://arabic.sputniknews.com/20220519/صحيفة-إهمال-الولايات-المتحدة-للاستثمار-في-الرعاية-الطويلة-الأجل-فاقم-كارثة-كورونا--1062418840.html
صحيفة: إهمال الولايات المتحدة للاستثمار في الرعاية الطويلة الأجل فاقم كارثة كورونا
صحيفة: إهمال الولايات المتحدة للاستثمار في الرعاية الطويلة الأجل فاقم كارثة كورونا
قالت صحيفة "غارديان" البريطانية إن إهمال الاستثمار في الرعاية الطويلة الأجل والصحة العامة، جاء ضمن أسباب تفاقم كارثة كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية،... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T09:13+0000
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ونشرت الصحيفة تقريرا تحدثت فيه عن تأثير جائحة كورونا على البلاد، مشيرة إلى أنه السبب وراء ذلك يرجع جزئيا إلى قلة الاستثمار في الرعاية الطويلة الأجل والرعاية الأولية وإدارات الصحة العامة.وصرح خبراء في الصحة العامة بأن قلة الاستثمار الأمريكي في مجال الصحة عرّض أعدادا أكبر للإصابة بالفيروس، فيما لم يكن لدى المصابين اتصال يذكر بمقدمي الرعاية الصحية الذين حثوهم على التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة والتطعيم.وتجاوزت الوفيات بسبب كورونا في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، مليون وفاة، فيما تجاوزت أعداد الإصابات على المستوى الوطني 82.6 مليون إصابة، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.في سياق متصل، أصيب وزير الصحة الأمريكي كزافييه بيسيرا، أمس الأربعاء، بفيروس كورونا المستجد، وقالت الوزارة إنه يعاني من أعراض خفيفة للوباء.وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، إن الاختبارات أثبتت إصابة وزير الصحة الأمريكي كزافييه بيسيرا بكورونا أثناء زيارته للعاصمة الألمانية برلين، بحسب قناة "إيه بي سي نيوز"، الأمريكية.وأضافت أن بيسيرا، الذي تلقى كامل الجرعات بما في ذلك التنشطية من اللقاح المضاد لكورونا، يعاني من أعراض خفيفة، وقالت متحدثة وزارة الصحة الأمريكية سارة لوفينهايم، إن الوزير سيواصل العمل من العزل الصحي في برلين.
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أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
صحيفة: إهمال الولايات المتحدة للاستثمار في الرعاية الطويلة الأجل فاقم كارثة كورونا
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قالت صحيفة "غارديان" البريطانية إن إهمال الاستثمار في الرعاية الطويلة الأجل والصحة العامة، جاء ضمن أسباب تفاقم كارثة كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي شهدت أكثر من مليون حالة وفاة بسبب الجائحة.
ونشرت الصحيفة تقريرا
تحدثت فيه عن تأثير جائحة كورونا على البلاد، مشيرة إلى أنه السبب وراء ذلك يرجع جزئيا إلى قلة الاستثمار في الرعاية الطويلة الأجل والرعاية الأولية وإدارات الصحة العامة.
وصرح خبراء في الصحة العامة بأن قلة الاستثمار الأمريكي في مجال الصحة عرّض أعدادا أكبر للإصابة بالفيروس، فيما لم يكن لدى المصابين اتصال يذكر بمقدمي الرعاية الصحية الذين حثوهم على التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة والتطعيم.
من جانبه وصف ديفيد روزنر، الذي يدرس الصحة العامة والتاريخ الاجتماعي في كلية ميلمان للصحة العامة في جامعة كولومبيا، ما حدث بأنه "أكثر من مجرد فشل نظام صحي، بل إنه فشل الأيديولوجيا الأمريكية"، على حد قوله.
وتجاوزت الوفيات بسبب كورونا في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، مليون وفاة، فيما تجاوزت أعداد الإصابات على المستوى الوطني 82.6 مليون إصابة، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.
في سياق متصل، أصيب وزير الصحة الأمريكي كزافييه بيسيرا
، أمس الأربعاء، بفيروس كورونا المستجد، وقالت الوزارة إنه يعاني من أعراض خفيفة للوباء.
وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، إن الاختبارات أثبتت إصابة وزير الصحة الأمريكي كزافييه بيسيرا بكورونا أثناء زيارته للعاصمة الألمانية برلين، بحسب قناة "إيه بي سي نيوز"، الأمريكية.
وأضافت أن بيسيرا، الذي تلقى كامل الجرعات بما في ذلك التنشطية من اللقاح المضاد لكورونا، يعاني من أعراض خفيفة، وقالت متحدثة وزارة الصحة الأمريكية سارة لوفينهايم، إن الوزير سيواصل العمل من العزل الصحي في برلين.