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https://arabic.sputniknews.com/20220519/قمة-قازان-2022-تبحث-إمكانية-إنشاء-مركز-حلال-دولي-في-تتارستان--1062441336.html
قمة "قازان 2022" تبحث إمكانية إنشاء مركز حلال دولي في تتارستان
قمة "قازان 2022" تبحث إمكانية إنشاء مركز حلال دولي في تتارستان
ناقش المشاركون في القمة الاقتصادية الدولية الثالثة عشرة "روسيا - العالم الإسلامي: قمة قازان 2022"، إمكانية تنظيم محور الحلال على أراضي جمهورية تتارستان. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T14:46+0000
2022-05-19T14:46+0000
قمة قازان
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وعند السؤال عن إمكانية إنشاء مثل هذه البنية التحتية المعقدة، أجاب رئيس غرفة التجارة الروسية سيرغي كاتيرين: "لا أعتقد أن هذا قرار لمرة واحدة وأنه يمكن تنفيذه غدا، يجب أن تكون هذه العملية تدريجية".وأشار كاتيرين إلى أن الصيرفة الإسلامية هي أحد المكونات المهمة في صناعة الحلال.من جهته، لفت الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى منظمة التعاون الإسلامي، رمضان عبد اللطيبوف، انتباه الجمهور إلى حقيقة أن الحلال ليس فقط الغذاء ومستحضرات التجميل، وقال في هذا الجانب: "من الضروري التفكير ليس فقط في الاستهلاك الحلال. الحلال هو الأعمال الصالحة، العلاقات الطيبة"، واقترح أيضا بدء التعاون مع اليهود، لأن منتجات "الكوشر" تعتبر حلال، وفقا للشريعة.
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قمة قازان

قمة "قازان 2022" تبحث إمكانية إنشاء مركز حلال دولي في تتارستان

14:46 GMT 19.05.2022
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورالقمة الاقتصادية الدولية الـ 12 "روسيا - العالم الإسلامي: قمة قازان 2021" في مدينة قازان، جمهورية تتارستان، روسيا 29 يوليو 2021
القمة الاقتصادية الدولية الـ 12 روسيا - العالم الإسلامي: قمة قازان 2021 في مدينة قازان، جمهورية تتارستان، روسيا 29 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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ناقش المشاركون في القمة الاقتصادية الدولية الثالثة عشرة "روسيا - العالم الإسلامي: قمة قازان 2022"، إمكانية تنظيم محور الحلال على أراضي جمهورية تتارستان.
وعند السؤال عن إمكانية إنشاء مثل هذه البنية التحتية المعقدة، أجاب رئيس غرفة التجارة الروسية سيرغي كاتيرين: "لا أعتقد أن هذا قرار لمرة واحدة وأنه يمكن تنفيذه غدا، يجب أن تكون هذه العملية تدريجية".
وأشار كاتيرين إلى أن الصيرفة الإسلامية هي أحد المكونات المهمة في صناعة الحلال.
بدوره، قال المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركة "روس جيولوجيا" سيرغي جوركوف: "أنا أؤيد فكرة المحور. نحن بحاجة إلى التكيف مع الأسواق. تعرف الشركات الروسية الكبيرة بالفعل هذه المعايير، على سبيل المثال، بدأوا في الإمارات العربية المتحدة في استهلاك منتجاتنا وهذا مؤشر ويجب عمل مركز في قازان، لماذا لا؟".
من جهته، لفت الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى منظمة التعاون الإسلامي، رمضان عبد اللطيبوف، انتباه الجمهور إلى حقيقة أن الحلال ليس فقط الغذاء ومستحضرات التجميل، وقال في هذا الجانب: "من الضروري التفكير ليس فقط في الاستهلاك الحلال. الحلال هو الأعمال الصالحة، العلاقات الطيبة"، واقترح أيضا بدء التعاون مع اليهود، لأن منتجات "الكوشر" تعتبر حلال، وفقا للشريعة.
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