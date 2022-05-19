https://arabic.sputniknews.com/20220519/ماكدونالدز-في-أزمة-قضائية-بسبب-البرغر-أصغر-حجما-مما-يبدو-عليه-في-الإعلانات-1062444814.html
"ماكدونالدز" في أزمة قضائية بسبب "البرغر أصغر حجما مما يبدو عليه في الإعلانات"
"ماكدونالدز" في أزمة قضائية بسبب "البرغر أصغر حجما مما يبدو عليه في الإعلانات"
رفع رجل من مدينة نيويورك الأمريكية دعوى قضائية ضد سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" الأمريكية للوجبات السريعة، والتي يتهمها فيها بتضليل الزبائن بشأن حجم شطائر البرغر... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T15:51+0000
2022-05-19T15:51+0000
2022-05-19T15:51+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأشار جاستن شيمينتي في الدعوى إلى أن مطاعم "ماكدونالدز" و"وينديز" تبث إعلانات مضللة تجعل حكم البرغر يبدو أكبر بكثير مما هو عليه في الواقع، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.وتتهم الدعوى عمالقة الوجبات السريعة بممارسات تجارية غير عادلة ومضللة، ويسعى للحصول على تعويضات بقيمة 50 مليون دولار لنفسه ولعملاء آخرين مخدوعين.وتقول الدعوى المرفوعة ضد "ماكدونالدز" و"وينديز" إن البرغر في التسويق أكبر بنسبة 15 في المئة على الأقل مما هو عليه في الواقع، كما أنها تتضمن بعض ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تتهم الشركات بالتناقض بين تسويقها والحجم الفعلي لمنتجها.لكن أستاذ القانون في جامعة بوفالو في نيويورك، مارك بارثولوميو، قال إنه من غير المرجح أن تكون هذه الأنواع من التعليقات كافية للفوز بقضية في محكمة أمريكية.ولم تعلّق سلاسل الوجبات السريعة على الفور على القضية، التي جمعت العديد من الشكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وفي شهر مارس/ آذار الماضي، تعرّضت سلسلة مطاعم "برغر كينغ" الأمريكية لدعوى قضائية مماثلة في ولاية فلوريدا الأمريكية، من قبل نفس شركات المحاماة التي تمثّل شيمينتي.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/أمريكي-يتناول-وجبة-ماكدونالدز-يوميا-لمدة-50-عاما-1062435170.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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مجتمع, الولايات المتحدة الأمريكية
"ماكدونالدز" في أزمة قضائية بسبب "البرغر أصغر حجما مما يبدو عليه في الإعلانات"
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رفع رجل من مدينة نيويورك الأمريكية دعوى قضائية ضد سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" الأمريكية للوجبات السريعة، والتي يتهمها فيها بتضليل الزبائن بشأن حجم شطائر البرغر الخاصة به.
وأشار جاستن شيمينتي في الدعوى إلى أن مطاعم "ماكدونالدز" و"وينديز" تبث إعلانات مضللة تجعل حكم البرغر يبدو أكبر بكثير مما هو عليه في الواقع، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست"
الأمريكية.
وتتهم الدعوى عمالقة الوجبات السريعة بممارسات تجارية غير عادلة ومضللة، ويسعى للحصول على تعويضات بقيمة 50 مليون دولار لنفسه ولعملاء آخرين مخدوعين.
وتقول الدعوى المرفوعة ضد "ماكدونالدز" و"وينديز" إن البرغر في التسويق أكبر بنسبة 15 في المئة على الأقل مما هو عليه في الواقع، كما أنها تتضمن بعض ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تتهم الشركات بالتناقض بين تسويقها والحجم الفعلي لمنتجها.
لكن أستاذ القانون في جامعة بوفالو في نيويورك، مارك بارثولوميو، قال إنه من غير المرجح أن تكون هذه الأنواع من التعليقات كافية للفوز بقضية في محكمة أمريكية.
ولم تعلّق سلاسل الوجبات السريعة على الفور على القضية، التي جمعت العديد من الشكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي شهر مارس/ آذار الماضي، تعرّضت سلسلة مطاعم "برغر كينغ" الأمريكية لدعوى قضائية مماثلة في ولاية فلوريدا الأمريكية، من قبل نفس شركات المحاماة التي تمثّل شيمينتي.