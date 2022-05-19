https://arabic.sputniknews.com/20220519/مجلس-القضاء-الأعلى-العراقي-يدعو-لعدم-إقحامه-في-الخلافات-السياسية-1062451638.html
مجلس القضاء الأعلى العراقي يدعو لعدم إقحامه في الخلافات السياسية
مجلس القضاء الأعلى العراقي يدعو لعدم إقحامه في الخلافات السياسية
دعا مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، كافة القوى السياسية إلى عدم إقحام القضاء في خلافاتهم. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T19:45+0000
2022-05-19T19:45+0000
2022-05-19T19:45+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال المجلس إن الدستور العراقي يؤكد استقلال القضاء، مشيرا إلى أنه يحرص هو الآخر دوما على استقلاليته وحياديته.وشدد المجلس على أنه ليس طرفا في الخلافات السياسية، وأن قراراته هي نتاج حيثيات كل قضية والأدلة المتوفرة بها.وحث المجلس جميع القوى السياسية على عدم التسبب في المساس بمكانة القضاء في المجتمع.وقال إنه إذا كانت هناك اعتراضات لطرف سياسي على قرار من القرارات فيجب اتباع السبل القانونية في معالجتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/رئيس-الحكومة-العراقية-الزحامات-المرورية-في-بغداد-لم-تعد-مقبولة-1062421490.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
مجلس القضاء الأعلى العراقي يدعو لعدم إقحامه في الخلافات السياسية
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دعا مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، كافة القوى السياسية إلى عدم إقحام القضاء في خلافاتهم.
جاء هذا في بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال المجلس إن الدستور العراقي يؤكد استقلال القضاء، مشيرا إلى أنه يحرص هو الآخر دوما على استقلاليته وحياديته.
وشدد المجلس على أنه ليس طرفا في الخلافات السياسية، وأن قراراته هي نتاج حيثيات كل قضية والأدلة المتوفرة بها.
وحث المجلس جميع القوى السياسية على عدم التسبب في المساس بمكانة القضاء في المجتمع.
وقال إنه إذا كانت هناك اعتراضات لطرف سياسي على قرار من القرارات فيجب اتباع السبل القانونية في معالجتها.