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رئيس الحكومة العراقية: الزحامات المرورية في بغداد لم تعد مقبولة
رئيس الحكومة العراقية: الزحامات المرورية في بغداد لم تعد مقبولة
انتقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الزحامات المرورية في العاصمة بغداد، مؤكدا أنها لم تعد مقبولة. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T10:01+0000
2022-05-19T10:01+0000
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أخبار العراق اليوم
بغداد
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أكد الكاظمي أن ظاهرة الزحامات المرورية في بغداد غير مقبولة، وهناك بعض السيطرات الأمنية أضحت تشكل وسيلة إعاقة.وقال: "أجري جولات يومية وأرى أن بعض السيطرات يحتاج المواطن ساعة ونصف لعبورها، فكيف ستكون ثقة المواطن بالقانون"، مطالبا بضرورة "تفعيل إشارات المرور في شوارع العاصمة، لإيجاد تنظيم للمرور بشكل قانوني وتقليل الزحامات"، حسب تعبيره."وأبدى رئيس الحكومة العراقية أسفه لما تعانيه بغداد اليوم من "معاناة كبيرة وإهمال واضح على الرغم من الدعم الحكومي للنهوض بواقع العاصمة".وقال: "يصيبنا الحزن والألم حين نرى واقع عاصمتنا بهذا الشكل، وهذا التقصير يمتد لسنوات، وهو أمر لا يليق بنا جميعاً كمسؤولين".ولذلك طالب الكاظمي ببذل "جهد استثنائي في بغداد لخلق بيئة اجتماعية، وخدمات بلدية مستقرة؛ مما ينعكس بشكل إيجابي على كل مفاصل الحياة".ونبّه الكاظمي إلى وجود خلل في التعامل مع المواطنين، حيث قال: "من المعيب جداً ألّا يتم إنجاز معاملات المواطنين إلا من خلال دفع الرشاوي، والمطلوب هو العمل على الأتمتة في دوائر أمانة بغداد للقضاء على الفساد وتقديم الخدمات بنحو أسرع وأكبر".
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أخبار العراق اليوم, بغداد
رئيس الحكومة العراقية: الزحامات المرورية في بغداد لم تعد مقبولة
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انتقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الزحامات المرورية في العاصمة بغداد، مؤكدا أنها لم تعد مقبولة.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية
(واع)، أكد الكاظمي أن ظاهرة الزحامات المرورية في بغداد غير مقبولة، وهناك بعض السيطرات الأمنية أضحت تشكل وسيلة إعاقة.
وقال: "أجري جولات يومية وأرى أن بعض السيطرات يحتاج المواطن ساعة ونصف لعبورها، فكيف ستكون ثقة المواطن بالقانون"، مطالبا بضرورة "تفعيل إشارات المرور في شوارع العاصمة، لإيجاد تنظيم للمرور
بشكل قانوني وتقليل الزحامات"، حسب تعبيره.
تصريحات الكاظمي جاءت خلال كلمة له في زيارته لمبنى أمانة بغداد، حيث التقى بكوادر الأمانة الجديدة.
"وأبدى رئيس الحكومة العراقية أسفه لما تعانيه بغداد اليوم من "معاناة كبيرة وإهمال واضح على الرغم من الدعم الحكومي للنهوض بواقع العاصمة".
وقال: "يصيبنا الحزن والألم حين نرى واقع عاصمتنا
بهذا الشكل، وهذا التقصير يمتد لسنوات، وهو أمر لا يليق بنا جميعاً كمسؤولين".
ولذلك طالب الكاظمي ببذل "جهد استثنائي في بغداد لخلق بيئة اجتماعية، وخدمات بلدية مستقرة؛ مما ينعكس بشكل إيجابي على كل مفاصل الحياة".
ووجّه رئيس الوزراء العراقي المتقدمين لأمانة بغداد، قائلا: "لقاؤنا بكم اليوم مبني على الصراحة، وهو فرصة جديدة لبناء وتأهيل العاصمة، ويؤسفني أن أرى بغداد بهذا الحال من الزحامات، وتأثير التخطيط العبثي لأصحاب النفوذ، مما تسبب في ارتفاع أسعار العقارات في مناطق معينة من المدينة".
ونبّه الكاظمي إلى وجود خلل في التعامل مع المواطنين، حيث قال: "من المعيب جداً ألّا يتم إنجاز معاملات المواطنين إلا من خلال دفع الرشاوي، والمطلوب هو العمل على الأتمتة في دوائر أمانة بغداد للقضاء على الفساد وتقديم الخدمات بنحو أسرع وأكبر".