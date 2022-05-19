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https://arabic.sputniknews.com/20220519/مخرج-سوري-ضمن-لجنة-تحكيم-المهرجان-الدولي-للسينما-البيئية-في-تونس-1062446790.html
المخرج السوري المهند كلثوم ضمن لجنة تحكيم المهرجان الدولي للسينما البيئية في تونس
المخرج السوري المهند كلثوم ضمن لجنة تحكيم المهرجان الدولي للسينما البيئية في تونس
أعلن المخرج السينمائي السوري المهند كلثوم مشاركته في عضوية لجنة تحكيم المسابقة الرسمية  للمهرجان الدولي للسينما البيئية في دورته الرابعة، الذي سيقام في مدينة... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T16:49+0000
2022-05-19T17:13+0000
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وبحسب إدارة المهرجان الذي تنظمه الجمعية التونسية للبيئة والطبيعة في قابس، سيكرم بعض الوجوه والشخصيات السينمائية التونسية والعربية.ويتنافس 29 فيلماً سينمائياً عربياً ودولياً في المسابقة الرسمية التي يترأس لجنة تحكيمها الممثل والمخرج رمزي عزيز من تونس، وعضوية كل من المخرج المهند كلثوم من سوريا، ورمزي الشطري العراق، وعبد الفتاح زيدان من مصر، ومحمد جحجوح من فلسطين.يذكر أن كلثوم قد شارك في عضوية لجان التحكيم في العديد من المهرجانات العربية والدولية وآخرها مهرجان الدار البيضاء الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير في المغرب.
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المخرج السوري المهند كلثوم ضمن لجنة تحكيم المهرجان الدولي للسينما البيئية في تونس

16:49 GMT 19.05.2022 (تم التحديث: 17:13 GMT 19.05.2022)
© Photoالمخرج السوري المهند كلثوم
المخرج السوري المهند كلثوم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
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أعلن المخرج السينمائي السوري المهند كلثوم مشاركته في عضوية لجنة تحكيم المسابقة الرسمية  للمهرجان الدولي للسينما البيئية في دورته الرابعة، الذي سيقام في مدينة قابس في الجمهورية التونسية من الفترة الواقعة بين 20 إلى 23 مايو/أيار الجاري.
وبحسب إدارة المهرجان الذي تنظمه الجمعية التونسية للبيئة والطبيعة في قابس، سيكرم بعض الوجوه والشخصيات السينمائية التونسية والعربية.
ويتنافس 29 فيلماً سينمائياً عربياً ودولياً في المسابقة الرسمية التي يترأس لجنة تحكيمها الممثل والمخرج رمزي عزيز من تونس، وعضوية كل من المخرج المهند كلثوم من سوريا، ورمزي الشطري العراق، وعبد الفتاح زيدان من مصر، ومحمد جحجوح من فلسطين.
يذكر أن كلثوم قد شارك في عضوية لجان التحكيم في العديد من المهرجانات العربية والدولية وآخرها مهرجان الدار البيضاء الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير في المغرب.
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