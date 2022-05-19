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https://arabic.sputniknews.com/20220519/مسؤول-في-طالبان-يقول-إن-النساء-المشاغبات-يجب-أن-يلزمن-المنزل-ويوضح-المقصود-بهن-1062447086.html
مسؤول في "طالبان" يقول إن "النساء المشاغبات" يجب أن يلزمن المنزل... ويوضح المقصود بهن
مسؤول في "طالبان" يقول إن "النساء المشاغبات" يجب أن يلزمن المنزل... ويوضح المقصود بهن
قال وزير الداخلية في حركة "طالبان" الأفغانية (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية) ‏مازحا إن "النساء المشاغبات" يجب أن يبقين في المنزل.‏ 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T17:00+0000
2022-05-19T17:00+0000
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وردا على سؤال لتوضيح تعليقه، قال سراج الدين حقاني في لقاء تلفزيوني مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، يوم الثلاثاء الماضي، إن "النساء المشاغبات" كانت مزحة، في إشارة منه إلى "هؤلاء النساء المشاغبات اللواتي تسيطر عليهن جهات أخرى من أجل وضع الحكومة الحالية في موضع تساؤل".وتعهد حقاني بأن "طالبان ستفي بوعدها الخاص بحماية حقوق المرأة في العمل والتعليم، طالما أنها تقع ضمن تفسير المنظمة للشريعة الإسلامية".ولم تنفذ هذه الوعود بعد وقت قصير من استيلاء "طالبان" على الحكم في أفغانستان العام الماضي، وواجهت إدانة دولية لمنع الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية أو الجامعة.وقال حقاني، المدرج على قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، إن الفتيات في أفغانستان مسموح لهن بالذهاب إلى المدرسة حتى الصف السادس.وأضاف: "في المستقبل، نود أن تكون لدينا علاقات جيدة مع أمريكا والمجتمع الدولي، ولا نعتبرهم أعداء في الوقت الحالي".
https://arabic.sputniknews.com/20220507/رسميا-طالبان-تأمر-النساء-بارتداء-البرقع-في-الأماكن-العامة-1061944934.html
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حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

مسؤول في "طالبان" يقول إن "النساء المشاغبات" يجب أن يلزمن المنزل... ويوضح المقصود بهن

17:00 GMT 19.05.2022
© AFP 2022 / Afghan Taliban ممثلو "طالبان" يتجهون من كابول إلى أوسلو، النرويج 22 يناير 2022 أنس حقاني (يمين) ممثل وفد طالبان في المفاوضات
 ممثلو طالبان يتجهون من كابول إلى أوسلو، النرويج 22 يناير 2022 أنس حقاني (يمين) ممثل وفد طالبان في المفاوضات - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
ممثلو "طالبان" يتجهون من كابول إلى أوسلو، النرويج 22 يناير 2022 أنس حقاني (يمين) ممثل وفد طالبان في المفاوضات
© AFP 2022 / Afghan Taliban
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قال وزير الداخلية في حركة "طالبان" الأفغانية (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية) ‏مازحا إن "النساء المشاغبات" يجب أن يبقين في المنزل.‏
وردا على سؤال لتوضيح تعليقه، قال سراج الدين حقاني في لقاء تلفزيوني مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، يوم الثلاثاء الماضي، إن "النساء المشاغبات" كانت مزحة، في إشارة منه إلى "هؤلاء النساء المشاغبات اللواتي تسيطر عليهن جهات أخرى من أجل وضع الحكومة الحالية في موضع تساؤل".
وتعهد حقاني بأن "طالبان ستفي بوعدها الخاص بحماية حقوق المرأة في العمل والتعليم، طالما أنها تقع ضمن تفسير المنظمة للشريعة الإسلامية".
امرأة ترتدي البرقع في أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
رسميا... "طالبان" تأمر النساء بارتداء البرقع في الأماكن العامة
7 مايو, 10:29 GMT
ولم تنفذ هذه الوعود بعد وقت قصير من استيلاء "طالبان" على الحكم في أفغانستان العام الماضي، وواجهت إدانة دولية لمنع الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية أو الجامعة.
وقال حقاني، المدرج على قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، إن الفتيات في أفغانستان مسموح لهن بالذهاب إلى المدرسة حتى الصف السادس.
وأضاف: "في المستقبل، نود أن تكون لدينا علاقات جيدة مع أمريكا والمجتمع الدولي، ولا نعتبرهم أعداء في الوقت الحالي".
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