https://arabic.sputniknews.com/20220519/مسؤول-في-طالبان-يقول-إن-النساء-المشاغبات-يجب-أن-يلزمن-المنزل-ويوضح-المقصود-بهن-1062447086.html
مسؤول في "طالبان" يقول إن "النساء المشاغبات" يجب أن يلزمن المنزل... ويوضح المقصود بهن
مسؤول في "طالبان" يقول إن "النساء المشاغبات" يجب أن يلزمن المنزل... ويوضح المقصود بهن
قال وزير الداخلية في حركة "طالبان" الأفغانية (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية) مازحا إن "النساء المشاغبات" يجب أن يبقين في المنزل. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T17:00+0000
2022-05-19T17:00+0000
2022-05-19T17:00+0000
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1056894538_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_475d383dfcbafcc178323fce7c7781d5.jpg
وردا على سؤال لتوضيح تعليقه، قال سراج الدين حقاني في لقاء تلفزيوني مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، يوم الثلاثاء الماضي، إن "النساء المشاغبات" كانت مزحة، في إشارة منه إلى "هؤلاء النساء المشاغبات اللواتي تسيطر عليهن جهات أخرى من أجل وضع الحكومة الحالية في موضع تساؤل".وتعهد حقاني بأن "طالبان ستفي بوعدها الخاص بحماية حقوق المرأة في العمل والتعليم، طالما أنها تقع ضمن تفسير المنظمة للشريعة الإسلامية".ولم تنفذ هذه الوعود بعد وقت قصير من استيلاء "طالبان" على الحكم في أفغانستان العام الماضي، وواجهت إدانة دولية لمنع الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية أو الجامعة.وقال حقاني، المدرج على قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، إن الفتيات في أفغانستان مسموح لهن بالذهاب إلى المدرسة حتى الصف السادس.وأضاف: "في المستقبل، نود أن تكون لدينا علاقات جيدة مع أمريكا والمجتمع الدولي، ولا نعتبرهم أعداء في الوقت الحالي".
https://arabic.sputniknews.com/20220507/رسميا-طالبان-تأمر-النساء-بارتداء-البرقع-في-الأماكن-العامة-1061944934.html
أخبار أفغانستان اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1056894538_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_acc5d134e146216de09d1dc4ba79b16c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
مسؤول في "طالبان" يقول إن "النساء المشاغبات" يجب أن يلزمن المنزل... ويوضح المقصود بهن
تابعنا عبر
قال وزير الداخلية في حركة "طالبان" الأفغانية (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية) مازحا إن "النساء المشاغبات" يجب أن يبقين في المنزل.
وردا على سؤال لتوضيح تعليقه، قال سراج الدين حقاني في لقاء تلفزيوني مع شبكة "سي إن إن"
الأمريكية، يوم الثلاثاء الماضي، إن "النساء المشاغبات" كانت مزحة، في إشارة منه إلى "هؤلاء النساء المشاغبات اللواتي تسيطر عليهن جهات أخرى من أجل وضع الحكومة الحالية في موضع تساؤل".
وتعهد حقاني بأن "طالبان ستفي بوعدها الخاص بحماية حقوق المرأة في العمل والتعليم، طالما أنها تقع ضمن تفسير المنظمة للشريعة الإسلامية".
ولم تنفذ هذه الوعود بعد وقت قصير من استيلاء "طالبان" على الحكم في أفغانستان العام الماضي، وواجهت إدانة دولية لمنع الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية أو الجامعة.
وقال حقاني، المدرج على قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، إن الفتيات في أفغانستان مسموح لهن بالذهاب إلى المدرسة حتى الصف السادس.
وأضاف: "في المستقبل، نود أن تكون لدينا علاقات جيدة مع أمريكا والمجتمع الدولي، ولا نعتبرهم أعداء في الوقت الحالي".