https://arabic.sputniknews.com/20220519/مقتل-مدني-واحد-على-الأقل-بقصف-أوكراني-على-قرية-تيوتكينو-في-منطقة-كورسك-جنوب-روسيا-1062410176.html
مقتل مدني واحد على الأقل بقصف أوكراني على قرية تيوتكينو في منطقة كورسك جنوب روسيا
مقتل مدني واحد على الأقل بقصف أوكراني على قرية تيوتكينو في منطقة كورسك جنوب روسيا
أعلن حاكم منطقة كورسك، رومان ستاروفويت، عن مقتل شخص واحد على الأقل نتيجة القصف الأوكراني على قرية تيتكينو جنوب البلاد. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T04:10+0000
2022-05-19T04:10+0000
2022-05-19T04:14+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال الحاكم في بيان، اليوم الخميس: "هجوم آخر للعدو فجر اليوم على قرية تيتكينو، انتهى للأسف بمأساة. في الوقت الحالي، من المعروف مقتل مدني واحد على الأقل....".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.في 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/باتروشيف-أوكرانيا-باتت-ذريعة-للغرب-لشن-حرب-غير-معلنة-ضد-روسيا-1062336677.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
مقتل مدني واحد على الأقل بقصف أوكراني على قرية تيوتكينو في منطقة كورسك جنوب روسيا
04:10 GMT 19.05.2022 (تم التحديث: 04:14 GMT 19.05.2022) تابعنا عبر
أعلن حاكم منطقة كورسك، رومان ستاروفويت، عن مقتل شخص واحد على الأقل نتيجة القصف الأوكراني على قرية تيتكينو جنوب البلاد.
موسكو - سبوتنيك
. وقال الحاكم في بيان، اليوم الخميس: "هجوم آخر للعدو فجر اليوم على قرية تيتكينو، انتهى للأسف بمأساة. في الوقت الحالي، من المعروف مقتل مدني واحد على الأقل....".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.في 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.