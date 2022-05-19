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https://arabic.sputniknews.com/20220519/مقتل-11-جنديا-وإصابة-20-آخرين-بهجوم-استهدف-قاعدة-عسكرية-شرقي-بوركينا-فاسو-1062455059.html
مقتل 11 جنديا وإصابة 20 آخرين بهجوم استهدف قاعدة عسكرية شرقي بوركينا فاسو
مقتل 11 جنديا وإصابة 20 آخرين بهجوم استهدف قاعدة عسكرية شرقي بوركينا فاسو
أعلن جيش بوركينا فاسو، الخميس، مقتل 11 من جنوده وإصابة 20 آخرين بهجوم على موقع عسكري شرقي البلاد. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T23:06+0000
2022-05-19T23:08+0000
بوركينا فاسو
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موسكو - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للجيش أن 11 جنديا قتلوا و أصيب 20 آخرين بهجوم استهدف قاعدة مادجوري العسكرية شرق البلاد.وأضاف البيان أن التعزيزات الجوية مكنت الجيش من القضاء على ما لا يقل عن 15 إرهابيا.ويتصاعد عنف المتطرفين المرتبطين بتنظيمي "القاعدة"، و"داعش"، في بوركينا فاسو بغرب إفريقيا، خاصة منذ الإطاحة برئيس بوركينا فاسو المنتخب، روش مارك كريستيان كابوري، في يناير الماضي، ما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص ونزوح نحو مليوني شخص داخليا.
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بوركينا فاسو

مقتل 11 جنديا وإصابة 20 آخرين بهجوم استهدف قاعدة عسكرية شرقي بوركينا فاسو

23:06 GMT 19.05.2022 (تم التحديث: 23:08 GMT 19.05.2022)
© AP Photo / AP Photo/Sunday Alamba, Fileالإرهاب في بوركينا فاسو
الإرهاب في بوركينا فاسو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / AP Photo/Sunday Alamba, File
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أعلن جيش بوركينا فاسو، الخميس، مقتل 11 من جنوده وإصابة 20 آخرين بهجوم على موقع عسكري شرقي البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للجيش أن 11 جنديا قتلوا و أصيب 20 آخرين بهجوم استهدف قاعدة مادجوري العسكرية شرق البلاد.
وأضاف البيان أن التعزيزات الجوية مكنت الجيش من القضاء على ما لا يقل عن 15 إرهابيا.
ويتصاعد عنف المتطرفين المرتبطين بتنظيمي "القاعدة"، و"داعش"، في بوركينا فاسو بغرب إفريقيا، خاصة منذ الإطاحة برئيس بوركينا فاسو المنتخب، روش مارك كريستيان كابوري، في يناير الماضي، ما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص ونزوح نحو مليوني شخص داخليا.
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