https://arabic.sputniknews.com/20220519/وزير-إسرائيلي-يزور-منشأة-بالقرب-من-الحدود-الإيرانية-1062429487.html
وزير إسرائيلي يزور منشأة بالقرب من الحدود الإيرانية
وزير إسرائيلي يزور منشأة بالقرب من الحدود الإيرانية
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بزيارة وزير إسرائيلي للحدود الإيرانية، في واقعة هي الأولى من نوعها. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T12:12+0000
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وذكرت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الخميس، أن عوديد فورير، وزير الزراعة الإسرائيلي، يوجد في زيارة رسمية إلى دولة أذربيجان، القريبة من الحدود الإيرانية.وأوضحت الصحيفة أن فورير يقوم بجولة في مشروع أذربيجاني خاص تحت اسم "القرية الذكية" وهو المشروع الذي أقيم بالقرب من الحدود مع إيران، وتحديدا لا يبعد عن الحدود الإيرانية سوى 7 كيلومترات فقط.ونقلت الصحيفة العبرية على لسان الوزير الإسرائيلي أثناء زيارته للقرية الذكية الأذربيجانية مدى استخدام تقنيات إسرائيلية لتطوير هذه القرية بالتنسيق مع المسؤولين في البلاد، خاصة وأنه التقى بالرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف.وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع "القرية الذكية" يقع جنوب غربي أذربيجان، في منطقة زنغيلان، الواقعة ضمن إقليم ناغورني قره باغ، وهو الإقليم المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.ولفتت إلى أن وزير الزراعة الإسرائيلي هو الوزير الأول في بلاده يزور الحدود الإيرانية، والذي أعرب خلالها عن سعادته بزيارة "القرية الذكية"، ومدى ما ستقدمه بلاده من تقنية تكنولوجية متقدمة لتطوير الزراعة في أذربيجان، خاصة في إقليم ناغورني قره باغ.وأوضحت الصحيفة العبرية أن علييف قد طلب من السلطات الإسرائيلية تقديم كل التقنيات المطلوبة لتطوير الزراعة في إقليم ناغورني قره باغ.وتأتي هذه الزيارة في وقت تتهم إيران، أذربيجان، بوجود واستضافة قواعد عسكرية واستخبارية إسرائيلية على أراضيها.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/إسرائيل-وأذربيجان-تتفقان-على-التعاون-في-مجالي-المياه-والأمن-السيبراني-1060873306.html
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أخبار أذربيجان, إسرائيل, أخبار العالم الآن
وزير إسرائيلي يزور منشأة بالقرب من الحدود الإيرانية
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بزيارة وزير إسرائيلي للحدود الإيرانية، في واقعة هي الأولى من نوعها.
وذكرت صحيفة معاريف
العبرية، صباح اليوم الخميس، أن عوديد فورير، وزير الزراعة الإسرائيلي، يوجد في زيارة رسمية إلى دولة أذربيجان، القريبة من الحدود الإيرانية.
وأوضحت الصحيفة أن فورير يقوم بجولة في مشروع أذربيجاني خاص تحت اسم "القرية الذكية" وهو المشروع الذي أقيم بالقرب من الحدود مع إيران، وتحديدا لا يبعد عن الحدود الإيرانية سوى 7 كيلومترات فقط.
ونقلت الصحيفة العبرية على لسان الوزير الإسرائيلي أثناء زيارته للقرية الذكية الأذربيجانية مدى استخدام تقنيات إسرائيلية لتطوير هذه القرية بالتنسيق مع المسؤولين في البلاد، خاصة وأنه التقى بالرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف.
وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع "القرية الذكية" يقع جنوب غربي أذربيجان، في منطقة زنغيلان، الواقعة ضمن إقليم ناغورني قره باغ، وهو الإقليم المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان
.
ولفتت إلى أن وزير الزراعة الإسرائيلي هو الوزير الأول في بلاده يزور الحدود الإيرانية، والذي أعرب خلالها عن سعادته بزيارة "القرية الذكية"، ومدى ما ستقدمه بلاده من تقنية تكنولوجية متقدمة
لتطوير الزراعة في أذربيجان، خاصة في إقليم ناغورني قره باغ.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن علييف قد طلب من السلطات الإسرائيلية تقديم كل التقنيات المطلوبة لتطوير الزراعة في إقليم ناغورني قره باغ.
وتأتي هذه الزيارة في وقت تتهم إيران، أذربيجان، بوجود واستضافة قواعد عسكرية واستخبارية إسرائيلية على أراضيها.