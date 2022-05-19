https://arabic.sputniknews.com/20220519/-الولايات-المتحدة-تدرس-عددا-من-الإجراءات-لحرمان-روسيا-من-عوائد-النفط-1062427412.html
الولايات المتحدة تدرس عددا من الإجراءات لحرمان روسيا من عوائد النفط
الولايات المتحدة تدرس عددا من الإجراءات لحرمان روسيا من عوائد النفط
أشار تقرير إعلامي إلى أن الولايات المتحدة تدرس عددا من الإجراءات لحرمان روسيا من الاستفادة من أرباح النفط. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T11:34+0000
2022-05-19T11:34+0000
2022-05-19T11:34+0000
اقتصاد
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فبحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، من بين الإجراءات التي يناقشها المسؤولون الأمريكيون مطالبة الشركات الأجنبية بدفع ثمن النفط الروسي بأقل من قيمته السوقية أو مواجهة عقوبات أمريكية.ويشير المنشور إلى أن "واشنطن ستحدد سعرا للنفط الروسي أقل بكثير من سعر السوق العالمية". وبالتالي، فإن سقف السعر "سيقلل من أرباح روسيا دون زيادة الأسعار العالمية لموارد الطاقة".وكتبت الصحيفة أن واشنطن تعتزم القيام بذلك من خلال إصدار مطلب للبنوك الأجنبية لتحويل أموال النفط الروسي إلى حسابات الضمان حتى لا تقع تحت العقوبات. وأوضحت الصحيفة "بعد إدخال هذه الآليات، سيضغط المسؤولون الأمريكيون على الدول لتقليص مشترياتها من النفط الروسي، كما فعلوا في حالة النفط الإيراني". تجدر الإشارة إلى أنه في حالة عدم الامتثال للقيود التي تفرضها الولايات المتحدة على النفط الروسي، فقد تخضع الدول الثالثة لعقوبات ثانوية تمنعها من التعامل مع شركات من الولايات المتحدة والدول الشريكة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
الولايات المتحدة تدرس عددا من الإجراءات لحرمان روسيا من عوائد النفط
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أشار تقرير إعلامي إلى أن الولايات المتحدة تدرس عددا من الإجراءات لحرمان روسيا من الاستفادة من أرباح النفط.
فبحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، من بين الإجراءات التي يناقشها المسؤولون الأمريكيون مطالبة الشركات الأجنبية بدفع ثمن النفط الروسي بأقل من قيمته السوقية أو مواجهة عقوبات أمريكية.
ويشير المنشور
إلى أن "واشنطن ستحدد سعرا للنفط الروسي أقل بكثير من سعر السوق العالمية". وبالتالي، فإن سقف السعر "سيقلل من أرباح روسيا دون زيادة الأسعار العالمية لموارد الطاقة".
ويقول التقرير: "قد تقطع السلطات الأمريكية أيضا جزءا كبيرا من وصول روسيا إلى مدفوعات النفط".
وكتبت الصحيفة أن واشنطن تعتزم القيام بذلك من خلال إصدار مطلب للبنوك الأجنبية لتحويل أموال النفط الروسي إلى حسابات الضمان حتى لا تقع تحت العقوبات.
وأوضحت الصحيفة "بعد إدخال هذه الآليات
، سيضغط المسؤولون الأمريكيون على الدول لتقليص مشترياتها من النفط الروسي، كما فعلوا في حالة النفط الإيراني".
تجدر الإشارة إلى أنه في حالة عدم الامتثال للقيود التي تفرضها الولايات المتحدة على النفط الروسي، فقد تخضع الدول الثالثة لعقوبات ثانوية تمنعها من التعامل مع شركات من الولايات المتحدة والدول الشريكة.