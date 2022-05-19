https://arabic.sputniknews.com/20220519/إعلام-الصين-تسعى-لدعم-احتياطاتها-الاستراتيجية-عبر-النفط-الروسي-1062426255.html

إعلام: الصين تسعى لدعم احتياطاتها الاستراتيجية عبر النفط الروسي

إعلام: الصين تسعى لدعم احتياطاتها الاستراتيجية عبر النفط الروسي

تناقش الصين مع روسيا شراء النفط من أجل رفد المخزون الاحتياطي الاستراتيجي، حيث أن المفاوضات جارية على المستوى الحكومي. 19.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-19T11:11+0000

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روسيا

الصين

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وقالت وكالة بلومبيرغ، اليوم الخميس، نقلا عن مصادرها: "الصين تناقش مع موسكو شراء احتياطيات إضافية، وسيستخدم النفط لتعزيز احتياطات النفط الاستراتيجية للصين".وبحسب قوله، فإن المناقشات تجري على المستوى الحكومي "وبمشاركة محدودة من شركات النفط".وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس في 19 أيار/مايو، إنه إذا رفض الاتحاد الأوروبي النفط الروسي، فسيتم إعادة توزيعه إلى السوق العالمية، وسوف ترسل روسيا نفطها إلى حيث ستذهب منه المواد الخام إلى أوروبا.وأضاف نوفاك، في حديثه في منتدى "نوفي غوريزونتي"، قائلا: "سيكون هناك ببساطة ارتفاع في الأسعار، نفس النفط الذي اشتروه منا، سيتعين عليهم الشراء من مكان آخر، ودفع المزيد مقابل ذلك ولكن مع ذلك، سيكون هناك إعادة توزيع، وسنوجه مواردنا من الطاقة بالطبع، إلى تلك الأسواق التي يتم فيها إعادة توجيه هذا النفط إلى الاتحاد الأوروبي".وأضاف نائب رئيس الوزراء: "اليوم، يحدث هذا بالفعل في نواح كثيرة، لقد قمنا بزيادة حجم الشحنات إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

https://arabic.sputniknews.com/20220519/نوفاك-نحو-نصف-مستوردي-الغاز-الروسي-يفتحون-حسابات-بالروبل-1062418726.html

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