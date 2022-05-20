https://arabic.sputniknews.com/20220520/إعلام-إصابات-الحمى-المجهولة-في-كوريا-الشمالية-تتجاوز-22-مليون-حالة--1062456120.html
إعلام: إصابات الحمى "المجهولة" في كوريا الشمالية تتجاوز 2.2 مليون حالة
إعلام: إصابات الحمى "المجهولة" في كوريا الشمالية تتجاوز 2.2 مليون حالة
ارتفع عدد الحالات الجديدة من الحمى المجهولة الهوية في كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، بأكثر من 263 ألف حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إلى أكثر من 2.2 مليون... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T03:25+0000
2022-05-20T03:25+0000
2022-05-20T03:25+0000
كوريا الشمالية
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن عدد الوفيات ارتفع بمقدار شخصين إلى 65 شخصا خلال نفس الفترة الزمنية.في الأسبوع الماضي، أكدت كوريا الشمالية أول حالات كوفيد-19 في البلاد. وفي الوقت نفسه، أبلغت عن انتشار الحمى المجهولة الهوية، والتي لا ترتبط رسميا بكوفيد-19.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيونغ يانغ إلى إطلاق مفاوضات عاجلة مع الأمم المتحدة بشأن تقديم الدعم الإنساني للبلاد في حربها ضد كورونا، كما حث السلطات الكورية الشمالية على تسهيل عودة الأمم المتحدة وغيرها من الموظفين الدوليين إلى الدولة للمساعدة في تقديم خدمات الدعم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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كوريا الشمالية
إعلام: إصابات الحمى "المجهولة" في كوريا الشمالية تتجاوز 2.2 مليون حالة
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ارتفع عدد الحالات الجديدة من الحمى المجهولة الهوية في كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، بأكثر من 263 ألف حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إلى أكثر من 2.2 مليون حالة.
موسكو - سبوتنيك
. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن عدد الوفيات ارتفع بمقدار شخصين إلى 65 شخصا خلال نفس الفترة الزمنية.
في الأسبوع الماضي، أكدت كوريا الشمالية أول حالات كوفيد-19 في البلاد. وفي الوقت نفسه، أبلغت عن انتشار الحمى المجهولة الهوية، والتي لا ترتبط رسميا بكوفيد-19.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
بيونغ يانغ إلى إطلاق مفاوضات عاجلة مع الأمم المتحدة بشأن تقديم الدعم الإنساني للبلاد في حربها ضد كورونا، كما حث السلطات الكورية الشمالية على تسهيل عودة الأمم المتحدة وغيرها من الموظفين الدوليين إلى الدولة للمساعدة في تقديم خدمات الدعم.