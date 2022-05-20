عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220520/إعلام-إصابات-الحمى-المجهولة-في-كوريا-الشمالية-تتجاوز-22-مليون-حالة--1062456120.html
إعلام: إصابات الحمى "المجهولة" في كوريا الشمالية تتجاوز 2.2 مليون حالة
إعلام: إصابات الحمى "المجهولة" في كوريا الشمالية تتجاوز 2.2 مليون حالة
ارتفع عدد الحالات الجديدة من الحمى المجهولة الهوية في كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، بأكثر من 263 ألف حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إلى أكثر من 2.2 مليون... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T03:25+0000
2022-05-20T03:25+0000
كوريا الشمالية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1062330497_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e35cfb5798226bff77d187679d865da.jpg
موسكو - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن عدد الوفيات ارتفع بمقدار شخصين إلى 65 شخصا خلال نفس الفترة الزمنية.في الأسبوع الماضي، أكدت كوريا الشمالية أول حالات كوفيد-19 في البلاد. وفي الوقت نفسه، أبلغت عن انتشار الحمى المجهولة الهوية، والتي لا ترتبط رسميا بكوفيد-19.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيونغ يانغ إلى إطلاق مفاوضات عاجلة مع الأمم المتحدة بشأن تقديم الدعم الإنساني للبلاد في حربها ضد كورونا، كما حث السلطات الكورية الشمالية على تسهيل عودة الأمم المتحدة وغيرها من الموظفين الدوليين إلى الدولة للمساعدة في تقديم خدمات الدعم.
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1062330497_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7659dbf5f26b05b53a67d00eab8776bd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية

إعلام: إصابات الحمى "المجهولة" في كوريا الشمالية تتجاوز 2.2 مليون حالة

03:25 GMT 20.05.2022
© AP Photo / Jon Chol Jinارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 16 مايو 2022
ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 16 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Jon Chol Jin
تابعنا عبرTelegram
ارتفع عدد الحالات الجديدة من الحمى المجهولة الهوية في كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، بأكثر من 263 ألف حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إلى أكثر من 2.2 مليون حالة.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن عدد الوفيات ارتفع بمقدار شخصين إلى 65 شخصا خلال نفس الفترة الزمنية.
في الأسبوع الماضي، أكدت كوريا الشمالية أول حالات كوفيد-19 في البلاد. وفي الوقت نفسه، أبلغت عن انتشار الحمى المجهولة الهوية، والتي لا ترتبط رسميا بكوفيد-19.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيونغ يانغ إلى إطلاق مفاوضات عاجلة مع الأمم المتحدة بشأن تقديم الدعم الإنساني للبلاد في حربها ضد كورونا، كما حث السلطات الكورية الشمالية على تسهيل عودة الأمم المتحدة وغيرها من الموظفين الدوليين إلى الدولة للمساعدة في تقديم خدمات الدعم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разбитые трамваи в депо в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 15:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала