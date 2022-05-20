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البرتغال تعلن 23 حالة إصابة بجدري القردة
البرتغال تعلن 23 حالة إصابة بجدري القردة
أعلنت المديرية العامة للصحة في البرتغال، اليوم الجمعة، عن 23 حالة إصابة بمرض جدري القرود، وهو مرض معد متوطن في أفريقيا وانتشر أخيرا إلى أوروبا وأمريكا... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T16:24+0000
2022-05-20T16:24+0000
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سبوتنيك. وأصدرت المديرية بيانا قالت فيه: "تأكد اكتشاف تسع حالات إصابة بشرية بفيروس جدري القرود في البرتغال، مع تأكيد إجمالي 23 حالة حتى الآن".وتم الإبلاغ عن جميع الحالات الجديدة، يوم الخميس، فيما قالت الوزارة إن السلالة التي تم تحديدها نشأت غربي أفريقيا وكانت الأقل شراسة، ويتم عزل جميع المرضى في المنزل وهم في حالة مستقرة.يذكر أنه تم تأكيد المزيد من حالات الإصابة بجدرى القرود في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا والسويد وكذلك في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.يشار إلى أن هذا المرض ليس مميتا في العادة ويتسبب في ظهور أعراض مثل الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية، إلا أن منظمة الصحة العالمية تقول إنه قد يؤدي إلى مجموعة من المضاعفات الطبية.وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، اليوم الجمعة، عن عقد اجتماع طارئ للخبراء لمناقشة تفشي جدري القرود، وذكرت صحيفة "تلغراف": "منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا لكبار الخبراء لمناقشة تفشي مرض جدري القرود".وتجدر الإشارة إلى أن الموضوعات الرئيسية للاجتماع ستكون طرق انتقال المرض، وانتشاره بين المثليين وثنائيي الجنس، فضلا عن وضع اللقاحات المضادة للمرض.
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البرتغال تعلن 23 حالة إصابة بجدري القردة

16:24 GMT 20.05.2022
CC BY 2.0 / Silke Baron / Mafraمبنى المفرى الملكي - القصر، الكنسية، الدير، حديقة سيركو، حديقة الصيد (تابادا) في البرتغال - يقع هذا الموقع على بعد 30 كم شمال غرب لشبونة، وقد بني في عهد الملك جون الخامس في عام 1711 الذي رغب من خلاله بتجسيد نظرته لمفهومي الملكية والدولة
مبنى المفرى الملكي - القصر، الكنسية، الدير، حديقة سيركو، حديقة الصيد (تابادا) في البرتغال - يقع هذا الموقع على بعد 30 كم شمال غرب لشبونة، وقد بني في عهد الملك جون الخامس في عام 1711 الذي رغب من خلاله بتجسيد نظرته لمفهومي الملكية والدولة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
CC BY 2.0 / Silke Baron / Mafra
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أعلنت المديرية العامة للصحة في البرتغال، اليوم الجمعة، عن 23 حالة إصابة بمرض جدري القرود، وهو مرض معد متوطن في أفريقيا وانتشر أخيرا إلى أوروبا وأمريكا الشمالية.
سبوتنيك. وأصدرت المديرية بيانا قالت فيه: "تأكد اكتشاف تسع حالات إصابة بشرية بفيروس جدري القرود في البرتغال، مع تأكيد إجمالي 23 حالة حتى الآن".
وتم الإبلاغ عن جميع الحالات الجديدة، يوم الخميس، فيما قالت الوزارة إن السلالة التي تم تحديدها نشأت غربي أفريقيا وكانت الأقل شراسة، ويتم عزل جميع المرضى في المنزل وهم في حالة مستقرة.
يذكر أنه تم تأكيد المزيد من حالات الإصابة بجدرى القرود في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا والسويد وكذلك في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.
يشار إلى أن هذا المرض ليس مميتا في العادة ويتسبب في ظهور أعراض مثل الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية، إلا أن منظمة الصحة العالمية تقول إنه قد يؤدي إلى مجموعة من المضاعفات الطبية.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، اليوم الجمعة، عن عقد اجتماع طارئ للخبراء لمناقشة تفشي جدري القرود، وذكرت صحيفة "تلغراف": "منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا لكبار الخبراء لمناقشة تفشي مرض جدري القرود".
وتجدر الإشارة إلى أن الموضوعات الرئيسية للاجتماع ستكون طرق انتقال المرض، وانتشاره بين المثليين وثنائيي الجنس، فضلا عن وضع اللقاحات المضادة للمرض.
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