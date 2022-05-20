https://arabic.sputniknews.com/20220520/البنتاغون-وزير-الدفاع-الأمريكي-يجري-محادثات-مع-نظيره-الأوكراني-لمناقشة-المتطلبات-العسكرية-1062487035.html
البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي يجري محادثات مع نظيره الأوكراني لمناقشة المتطلبات العسكرية
البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي يجري محادثات مع نظيره الأوكراني لمناقشة المتطلبات العسكرية
أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، سيتحدث مع نظيره الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، في وقت لاحق اليوم الجمعة. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T18:59+0000
2022-05-20T18:59+0000
2022-05-20T18:59+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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روسيا
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي: "ستتاح للوزير فرصة للتحدث مرة أخرى مع وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، في وقت لاحق بعد ظهر اليوم، لمناقشة المتطلبات العسكرية لأوكرانيا، قبل التكرار الأول الذي تستضيفه أمريكا، والاجتماع الثاني لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية".وتابع كيربي مشيرا إلى أن ذلك "سيعقد يوم الاثنين المقبل بصورة افتراضية، وسيشارك فيه وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن من مقر البنتاغون".وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/الدفاع-الروسية-تم-إسقاط-10-طائرات-مسيرة-أوكرانية-في-منطقتي-خيرسون-وخاركوف-1062468913.html
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سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي يجري محادثات مع نظيره الأوكراني لمناقشة المتطلبات العسكرية
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أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، سيتحدث مع نظيره الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، في وقت لاحق اليوم الجمعة.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي: "ستتاح للوزير فرصة للتحدث مرة أخرى مع وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، في وقت لاحق بعد ظهر اليوم، لمناقشة المتطلبات العسكرية لأوكرانيا، قبل التكرار الأول الذي تستضيفه أمريكا، والاجتماع الثاني لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية".
وتابع كيربي مشيرا إلى أن ذلك "سيعقد يوم الاثنين المقبل بصورة افتراضية، وسيشارك فيه وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن من مقر البنتاغون".
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.