https://arabic.sputniknews.com/20220520/الخارجية-الأمريكية-الوقت-ليس-مناسبا-لإجراء-محادثات-بين-بلينكن-ولافروف-1062487875.html

الخارجية الأمريكية: الوقت ليس مناسبا لإجراء محادثات بين بلينكن ولافروف

الخارجية الأمريكية: الوقت ليس مناسبا لإجراء محادثات بين بلينكن ولافروف

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الجمعة، إن الوقت الحالي ليس مناسبا لإجراء محادثات دبلوماسية بين كبار مسؤولي وزارة الخارجية بمن فيهم... 20.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-20T19:27+0000

2022-05-20T19:27+0000

2022-05-20T19:27+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

روسيا

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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في إفادة صحفية لبرايس: "تقييمنا أن الوقت الحالي غير مناسب لإجراء مكالمة رفيعة المستوى بين الوزير بلينكن، أو غيره من كبار المسؤولين في (وزارة الخارجية الروسية)".وأضاف: "على وجه التحديد لأننا لم نر أي مؤشر حتى الآن على أن الروس جادين في الانخراط في حوار بناء يمكن أن يساعد في دفع احتمالات تقليص العنف أو إنهاء هذا الصراع في نهاية المطاف".طلبت موسكو ضمانات أمنية معينة من الولايات المتحدة فيما يتعلق بتوسع الناتو شرقا قبل الصراع في أوكرانيا، لكن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ماطلت ورفضت في النهاية.في الشهر الماضي، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه يتعين على الولايات المتحدة وحلف "الناتو" التوقف عن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا إذا كانا يسعيان بالفعل لإنهاء الصراع، مضيفا: "لكنهما يبذلان كل ما في وسعهما لإطالة أمده".في 24 فبراير/ شباط، شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد الهجمات المكثفة من قبل القوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية فقط، وأن السكان المدنيين ليسوا في خطر، وقدمت المساعدات الإنسانية للمناطق الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، وأقامت معابر آمنة للجنود الراغبين في الاستسلام وكذلك لخروج المواطنين الراغبين في المغادرة.

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