https://arabic.sputniknews.com/20220430/لافروف-أمريكا-وحلف-الناتو-يعيقان-الحل-السياسي-للأزمة-الأوكرانية--1061751113.html
لافروف: أمريكا وحلف "الناتو" يعيقان الحل السياسي للأزمة الأوكرانية
لافروف: أمريكا وحلف "الناتو" يعيقان الحل السياسي للأزمة الأوكرانية
قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم السبت، إنه يتعين على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) التوقف عن صب الأسلحة على أوكرانيا إذا سعيا... 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T00:51+0000
2022-04-30T00:51+0000
2022-04-30T00:51+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف لوكالة أنباء شينخوا الصينية: "من خلال الدعم العلني لنظام كييف، تبذل دول الناتو كل ما في وسعها لمنع إنهاء العملية من خلال الاتفاقات السياسية".وكشف وزير الخارجية عن النفاق الواسع النطاق والمعايير المزدوجة التي أظهرتها الدول الغربية مؤخرا من خلال جعل الصراع مستمر حتى "آخر أوكراني".وقال لافروف: "إذا كانت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مهتمين بالفعل بحل الأزمة الأوكرانية، فعليهما أولا وقبل كل شيء أن يعودا إلى رشدهما ويتوقفا عن تزويد كييف بالأسلحة والذخيرة"، مضيفا أن الشعب الأوكراني لا يحتاج إلى (صواريخ) جافلين وستينغر، بل إلى مساعدات إنسانية".وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/مسؤول-نيوزيلندي-سابق-يشكر-روسيا-على-مواجهة-الناتو-1061723505.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
لافروف: أمريكا وحلف "الناتو" يعيقان الحل السياسي للأزمة الأوكرانية
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم السبت، إنه يتعين على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) التوقف عن صب الأسلحة على أوكرانيا إذا سعيا بالفعل لإنهاء الصراع، لكنهما يبذلان الآن كل ما في وسعهما لإطالة أمده.
موسكو - سبوتنيك
. وقال لافروف لوكالة أنباء شينخوا الصينية: "من خلال الدعم العلني لنظام كييف، تبذل دول الناتو كل ما في وسعها لمنع إنهاء العملية من خلال الاتفاقات السياسية".
وكشف وزير الخارجية عن النفاق الواسع النطاق والمعايير المزدوجة التي أظهرتها الدول الغربية مؤخرا من خلال جعل الصراع مستمر حتى "آخر أوكراني".
وقال لافروف: "إذا كانت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مهتمين بالفعل بحل الأزمة الأوكرانية، فعليهما أولا وقبل كل شيء أن يعودا إلى رشدهما ويتوقفا عن تزويد كييف بالأسلحة والذخيرة"، مضيفا أن الشعب الأوكراني لا يحتاج إلى (صواريخ) جافلين وستينغر، بل إلى مساعدات إنسانية".
وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة
في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.