https://arabic.sputniknews.com/20220520/السلطات-المغربية-تكثف-مراقبتها-للمطارات-والموانيء-تحسبا-لـ-جدري-القرود-1062471301.html

السلطات المغربية تكثف مراقبتها للمطارات والموانيء تحسبا لـ "جدري القرود"

السلطات المغربية تكثف مراقبتها للمطارات والموانيء تحسبا لـ "جدري القرود"

نقلت تقارير إعلامية عن مصادر مغربية حكومية أن حالة من الاستنفار تعم السلطات المختصة بمراقبة المطارات والموانيء خوفا من انتقال مرض جدري القرود إلى البلاد. 20.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-20T11:39+0000

2022-05-20T11:39+0000

2022-05-20T11:40+0000

أخبار المغرب اليوم

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ووفقا لما نقله موقع هسبريس المغربي عن مصدر مسؤول بوزارة الصحة في الرباط، فقد أكد أن فرق المراقبة المختصة التابعة للوزارة تقوم بمراقبة المطارات والحدود وذلك بعد ظهور المرض (جدري القرود) في دول عديدة ومنها دول أوروبية.وفيما أكد المصدر عدم وجود أي حالة في البلاد إلى الآن، فقد لفت إلى أن هذه الفرق تقوم بالمراقبة بشكل دوري لكل المطارات والموانيء والمعابر الحدودية.وقال: "المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة يتابع جميع التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وجميع المنظمات الصحية الدولية بخصوص المرض الفيروسي “جدري القرود”، كما تتابع المنظومة الوطنية للمراقبة الوبائية جميع تطورات البيانات الوبائية وتوصيات منظمة الصحة العالمية".وتظهر أعراض هذا المرض على هيئة طفح جلدي على الوجه أولا، ثم على اليدين والقدمين، فيما يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر عبر الهواء، أو الاتصال الجسدي الوثيق، أو مشاركة الملابس أو الأشياء الملوثة.

https://arabic.sputniknews.com/20220519/بعد-رصد-أول-إصابة-بفيروس-جدري-القرود-في-أمريكا-تحذيرات-من-انتشار-المرض-1062425806.html

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