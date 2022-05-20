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الوليد بن طلال يمنح مكافأة لنادي الفيحاء بعد فوزه بكأس الملك
الوليد بن طلال يمنح مكافأة لنادي الفيحاء بعد فوزه بكأس الملك
أعلن الملياردير ورجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، عن منحه مكافأة لنادي الفيحاء، بعد ‏تتويجه بكأس الملك على حساب نظيره الهلال.‏ 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T17:13+0000
2022-05-20T17:13+0000
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وقال الوليد إنه سيمنح الفيحاء مبلغ مليون ريال سعودي، بحسب ما غرد به على "تويتر".وحرص الأمير السعودي في تغريدته، بصفته "العضو الذهبي" في نادي الهلال السعودي، على توجيه الشكر له، والذي خسر كأس الملك أمام الفيحاء.ووصف الوليد بن طلال نادي الهلال السعودي بـ"العالمي والبطل"، مشيرا إلى أنه حقق 62 بطولة خلال موسم 21/22.وفاز الفيحاء، مساء أمس الخميس، على الهلال، بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.ويعد هذا الفوز هو الأول في تاريخ نادي الفيحاء، إذ تغلب على نظيره الهلال بنتيجة 3-1 عبر ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل طرف.
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أخبار نادي الهلال السعودي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مجتمع, رياضة

الوليد بن طلال يمنح مكافأة لنادي الفيحاء بعد فوزه بكأس الملك

17:13 GMT 20.05.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACEالأمير السعودي الوليد بن طلال
الأمير السعودي الوليد بن طلال - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
الأمير السعودي الوليد بن طلال
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACE
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أعلن الملياردير ورجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، عن منحه مكافأة لنادي الفيحاء، بعد ‏تتويجه بكأس الملك على حساب نظيره الهلال.‏
وقال الوليد إنه سيمنح الفيحاء مبلغ مليون ريال سعودي، بحسب ما غرد به على "تويتر".
وحرص الأمير السعودي في تغريدته، بصفته "العضو الذهبي" في نادي الهلال السعودي، على توجيه الشكر له، والذي خسر كأس الملك أمام الفيحاء.
ووصف الوليد بن طلال نادي الهلال السعودي بـ"العالمي والبطل"، مشيرا إلى أنه حقق 62 بطولة خلال موسم 21/22.
وفاز الفيحاء، مساء أمس الخميس، على الهلال، بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.
ويعد هذا الفوز هو الأول في تاريخ نادي الفيحاء، إذ تغلب على نظيره الهلال بنتيجة 3-1 عبر ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل طرف.
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