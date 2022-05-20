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اليمن يطالب لبنان بالإفراج عن أموال محتجزة لديه
اليمن يطالب لبنان بالإفراج عن أموال محتجزة لديه
قدمت الخارجية اليمنية، اليوم الجمعة، طلبا إلى الحكومة اللبنانية للإفراج عن أموال يمنية محتجزة لدى بنك لبناني، مخصصة لتغطية شراء السلع الأساسية في اليمن. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T21:47+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن سفير اليمن لدى لبنان، عبد الله الدعيس، التقى اليوم، رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، وتقدم له بطلب لتوجيه الجهات المختصة بالإفراج عن بقية الوديعة الموجودة في أحد البنوك اللبنانية المخصصة لشراء السلع الغذائية.وفي اللقاء، استعرض السفير اليمني المستجدات على الساحة اليمنية والمتمثلة بالنقل السلس للسلطة، وتولي مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي وأعضاء المجلس زمام السلطة، وعودة المجلس والحكومة لممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن.وقال إن من أولويات المهام السعي إلى تحقيق الأمن والسلام ومعالجة المشاكل الاقتصادية في اليمن، رغم ما قد يعترض ذلك من صعوبات جمة من قبل الحوثيين "الذين عادة ما يتهربون من استحقاق السلام".من جانبه، حمّل ميقاتي السفير اليمني تحياته وشكره لرئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك وتمنياته للشعب اليمني تحقيق الأمن وعودة السلام، مشيدا بـ"الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في هذا المجال".في 4 يونيو/ حزيران الماضي، تعهد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خلال لقائه وفدا من البنك المركزي اليمني وبنوك يمنية، بـ"العمل للإفراج عن جزء من الأموال اليمنية المحتجزة لدى نظيراتها اللبنانية".وأكد سلامة الضغط على مديري البنوك اللبنانية من أجل الإفراج عن جزء من أموال البنوك اليمنية المحتجزة، وجدولة المبالغ المتبقية.يبلغ حجم الأموال اليمنية العالقة في البنوك اللبنانية، وفقا لمصادر مصرفية يمنية، نحو 250 مليون دولار أمريكي، وتستخدم في تمويل التجارة الدولية إلى اليمن، عبر اعتمادات لدى بنوك لبنانية، وتعذر سحبها بسبب القيود التي يفرضها القطاع المصرفي في لبنان جراء تصاعد الأزمة المالية والاقتصادية.
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أخبار لبنان, أخبار اليمن الأن, اقتصاد

اليمن يطالب لبنان بالإفراج عن أموال محتجزة لديه

21:47 GMT 20.05.2022
© AP Photo / Hussein Mallaمصرف لبنان المركزي في بيروت
مصرف لبنان المركزي في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Hussein Malla
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قدمت الخارجية اليمنية، اليوم الجمعة، طلبا إلى الحكومة اللبنانية للإفراج عن أموال يمنية محتجزة لدى بنك لبناني، مخصصة لتغطية شراء السلع الأساسية في اليمن.
القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن سفير اليمن لدى لبنان، عبد الله الدعيس، التقى اليوم، رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، وتقدم له بطلب لتوجيه الجهات المختصة بالإفراج عن بقية الوديعة الموجودة في أحد البنوك اللبنانية المخصصة لشراء السلع الغذائية.
وفي اللقاء، استعرض السفير اليمني المستجدات على الساحة اليمنية والمتمثلة بالنقل السلس للسلطة، وتولي مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي وأعضاء المجلس زمام السلطة، وعودة المجلس والحكومة لممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن.
وقال إن من أولويات المهام السعي إلى تحقيق الأمن والسلام ومعالجة المشاكل الاقتصادية في اليمن، رغم ما قد يعترض ذلك من صعوبات جمة من قبل الحوثيين "الذين عادة ما يتهربون من استحقاق السلام".
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من جانبه، حمّل ميقاتي السفير اليمني تحياته وشكره لرئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك وتمنياته للشعب اليمني تحقيق الأمن وعودة السلام، مشيدا بـ"الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في هذا المجال".
في 4 يونيو/ حزيران الماضي، تعهد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خلال لقائه وفدا من البنك المركزي اليمني وبنوك يمنية، بـ"العمل للإفراج عن جزء من الأموال اليمنية المحتجزة لدى نظيراتها اللبنانية".
وأكد سلامة الضغط على مديري البنوك اللبنانية من أجل الإفراج عن جزء من أموال البنوك اليمنية المحتجزة، وجدولة المبالغ المتبقية.
يبلغ حجم الأموال اليمنية العالقة في البنوك اللبنانية، وفقا لمصادر مصرفية يمنية، نحو 250 مليون دولار أمريكي، وتستخدم في تمويل التجارة الدولية إلى اليمن، عبر اعتمادات لدى بنوك لبنانية، وتعذر سحبها بسبب القيود التي يفرضها القطاع المصرفي في لبنان جراء تصاعد الأزمة المالية والاقتصادية.
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