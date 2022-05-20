https://arabic.sputniknews.com/20220520/زيورخ-للتأمين-توقف-أعمالها-في-روسيا-1062459066.html
زيورخ للتأمين توقف أعمالها في روسيا
زيورخ للتأمين توقف أعمالها في روسيا
أوقفت مجموعة "زيورخ للتأمين" السويسرية، جميع أعمالها في روسيا، وباعت فرعها بالبلاد إلى ملاك جدد. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T07:08+0000
2022-05-20T07:08+0000
2022-05-20T07:08+0000
روسيا
سويسرا
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيان صادر عنها أعلنت شركة التأمين السويسرية "زيورخ للتأمين"، اليوم الجمعة، بيع فرعها "زيوريخ روسيا" وتعليق جميع العمليات في البلاد.وقال البيان: "وافقت مجموعة زيورخ للتأمين على بيع أعمالها في روسيا إلى 11 عضوًا من فريق الوحدة، وفي ظل مالكيها الجدد، ستعمل الشركة بشكل مستقل تحت علامة تجارية مختلفة، بينما لن تجري زيورخ عمليات تجارية في روسيا بعد الآن".وبينما لم تتم الموافقة على عملية البيع إلى الآن من قبل الجهات التنظيمية، إلا أنه سيسمح للشركة الجديدة "بالاحتفاظ بفريق محترف يتمتع بخبرة تأمين متراكمة" لمواصلة تقديم الخدمات في روسيا، وفقا لنص البيان.يشار إلى أن "زيورخ روسيا" كانت مشغولة بشكل أساسي بتقديم الخدمات لعملاء زيورخ الدوليين في روسيا، بينما بلغت حصتها داخل روسيا 0.3% فقط من سوق التأمين على غير الحياة.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/أول-شركة-أوروبية-تستأنف-العمل-مع-روسيا-منذ-هستيريا-فرض-العقوبات-1060648033.html
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روسيا, سويسرا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
زيورخ للتأمين توقف أعمالها في روسيا
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أوقفت مجموعة "زيورخ للتأمين" السويسرية، جميع أعمالها في روسيا، وباعت فرعها بالبلاد إلى ملاك جدد.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيان صادر عنها أعلنت شركة التأمين السويسرية "زيورخ للتأمين"، اليوم الجمعة، بيع فرعها "زيوريخ روسيا" وتعليق جميع العمليات في البلاد.
وقال البيان: "وافقت مجموعة زيورخ للتأمين على بيع أعمالها في روسيا إلى 11 عضوًا من فريق الوحدة، وفي ظل مالكيها الجدد، ستعمل الشركة بشكل مستقل تحت علامة تجارية مختلفة، بينما لن تجري زيورخ عمليات تجارية في روسيا بعد الآن".
وبينما لم تتم الموافقة على عملية البيع إلى الآن من قبل الجهات التنظيمية، إلا أنه سيسمح للشركة الجديدة "بالاحتفاظ بفريق محترف يتمتع بخبرة تأمين متراكمة" لمواصلة تقديم الخدمات في روسيا، وفقا لنص البيان.
يشار إلى أن "زيورخ روسيا" كانت مشغولة بشكل أساسي بتقديم الخدمات لعملاء زيورخ الدوليين في روسيا، بينما بلغت حصتها داخل روسيا 0.3% فقط من سوق التأمين على غير الحياة.