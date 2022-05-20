https://arabic.sputniknews.com/20220520/زيورخ-للتأمين-توقف-أعمالها-في-روسيا-1062459066.html

زيورخ للتأمين توقف أعمالها في روسيا

زيورخ للتأمين توقف أعمالها في روسيا

أوقفت مجموعة "زيورخ للتأمين" السويسرية، جميع أعمالها في روسيا، وباعت فرعها بالبلاد إلى ملاك جدد. 20.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-20T07:08+0000

2022-05-20T07:08+0000

2022-05-20T07:08+0000

روسيا

سويسرا

العقوبات الأمريكية ضد روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png

موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيان صادر عنها أعلنت شركة التأمين السويسرية "زيورخ للتأمين"، اليوم الجمعة، بيع فرعها "زيوريخ روسيا" وتعليق جميع العمليات في البلاد.وقال البيان: "وافقت مجموعة زيورخ للتأمين على بيع أعمالها في روسيا إلى 11 عضوًا من فريق الوحدة، وفي ظل مالكيها الجدد، ستعمل الشركة بشكل مستقل تحت علامة تجارية مختلفة، بينما لن تجري زيورخ عمليات تجارية في روسيا بعد الآن".وبينما لم تتم الموافقة على عملية البيع إلى الآن من قبل الجهات التنظيمية، إلا أنه سيسمح للشركة الجديدة "بالاحتفاظ بفريق محترف يتمتع بخبرة تأمين متراكمة" لمواصلة تقديم الخدمات في روسيا، وفقا لنص البيان.يشار إلى أن "زيورخ روسيا" كانت مشغولة بشكل أساسي بتقديم الخدمات لعملاء زيورخ الدوليين في روسيا، بينما بلغت حصتها داخل روسيا 0.3% فقط من سوق التأمين على غير الحياة.

https://arabic.sputniknews.com/20220330/أول-شركة-أوروبية-تستأنف-العمل-مع-روسيا-منذ-هستيريا-فرض-العقوبات-1060648033.html

سويسرا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, سويسرا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا