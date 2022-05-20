https://arabic.sputniknews.com/20220520/سيارة-طائشة-تقتحم-مبنى-للمؤتمرات-في-الولايات-المتحدة-فيديو-1062479578.html
سيارة طائشة تقتحم مبنى للمؤتمرات في الولايات المتحدة... فيديو
سيارة طائشة تقتحم مبنى للمؤتمرات في الولايات المتحدة... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تحطم واجهة مبنى للمؤتمرات في ولاية أوهايو الأمريكية بعد أن اصطدمت بها سيارة منطلقة. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T14:25+0000
2022-05-20T14:25+0000
2022-05-20T14:25+0000
نادي الفيديو
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وقال ناشرو الفيديو إن السيارة التي تسببت في هذا الحادث من ماركة "تسلا"، وقد ظهرت في المقطع الذي التقطته كاميرات المراقبة منطلقة بسرعة جنونية قبل أن تصطدم بواجهة المبنى وتقتحم أحد ممراته.وأظهرت كاميرا أخرى السيارة بعد أن استقرت داخل المبنى الذي بدا خاليا، كما لم يخرج قائد السيارة ما يعني أنه فقد الوعي إن لم يكن قد لقي مصرعه نتيجة الحادث.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
سيارة طائشة تقتحم مبنى للمؤتمرات في الولايات المتحدة... فيديو
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تحطم واجهة مبنى للمؤتمرات في ولاية أوهايو الأمريكية بعد أن اصطدمت بها سيارة منطلقة.
وقال ناشرو الفيديو إن السيارة التي تسببت في هذا الحادث من ماركة "تسلا"، وقد ظهرت في المقطع الذي التقطته كاميرات المراقبة منطلقة بسرعة جنونية قبل أن تصطدم بواجهة المبنى وتقتحم أحد ممراته.
وأظهرت كاميرا أخرى السيارة بعد أن استقرت داخل المبنى الذي بدا خاليا، كما لم يخرج قائد السيارة ما يعني أنه فقد الوعي إن لم يكن قد لقي مصرعه نتيجة الحادث.