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https://arabic.sputniknews.com/20220520/سيارة-طائشة-تقتحم-مبنى-للمؤتمرات-في-الولايات-المتحدة-فيديو-1062479578.html
سيارة طائشة تقتحم مبنى للمؤتمرات في الولايات المتحدة... فيديو
سيارة طائشة تقتحم مبنى للمؤتمرات في الولايات المتحدة... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تحطم واجهة مبنى للمؤتمرات في ولاية أوهايو الأمريكية بعد أن اصطدمت بها سيارة منطلقة. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T14:25+0000
2022-05-20T14:25+0000
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وقال ناشرو الفيديو إن السيارة التي تسببت في هذا الحادث من ماركة "تسلا"، وقد ظهرت في المقطع الذي التقطته كاميرات المراقبة منطلقة بسرعة جنونية قبل أن تصطدم بواجهة المبنى وتقتحم أحد ممراته.وأظهرت كاميرا أخرى السيارة بعد أن استقرت داخل المبنى الذي بدا خاليا، كما لم يخرج قائد السيارة ما يعني أنه فقد الوعي إن لم يكن قد لقي مصرعه نتيجة الحادث.
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سيارة طائشة تقتحم مبنى للمؤتمرات في الولايات المتحدة... فيديو

14:25 GMT 20.05.2022
© AFP 2022 / SPENCER PLATTعجلة القيادة داخل سيارة "تسلا"
عجلة القيادة داخل سيارة تسلا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© AFP 2022 / SPENCER PLATT
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تحطم واجهة مبنى للمؤتمرات في ولاية أوهايو الأمريكية بعد أن اصطدمت بها سيارة منطلقة.
وقال ناشرو الفيديو إن السيارة التي تسببت في هذا الحادث من ماركة "تسلا"، وقد ظهرت في المقطع الذي التقطته كاميرات المراقبة منطلقة بسرعة جنونية قبل أن تصطدم بواجهة المبنى وتقتحم أحد ممراته.
وأظهرت كاميرا أخرى السيارة بعد أن استقرت داخل المبنى الذي بدا خاليا، كما لم يخرج قائد السيارة ما يعني أنه فقد الوعي إن لم يكن قد لقي مصرعه نتيجة الحادث.
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