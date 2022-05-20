https://arabic.sputniknews.com/20220520/فرنسي-عائد-من-أوكرانيا-يطالب-ماكرون-بتفسير-1062456711.html
فرنسي عائد من أوكرانيا يطالب ماكرون بتفسير
فرنسي عائد من أوكرانيا يطالب ماكرون بتفسير
وجه مواطن فرنسي عاد من أوكرانيا تساؤلا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطالبه فيه بتقديم تفسير للذي شاهده هناك. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T04:58+0000
2022-05-20T04:58+0000
2022-05-20T04:58+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وطالب أدريان بوكيه، العسكري السابق، والذي زار أوكرانيا في مهمة إنسانية، في مقابلة مع راديو "سود" الحكومة الفرنسية بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون أن تشرح سبب قيام باريس بتزويد القوميين المتطرفين من فوج آزوف بالأسلحة.معربا عن رأيه على أن استخدام القوميين المتطرفين لأسلحة غربية تلقتها القوات المسلحة الأوكرانية، يشرعن وضعهم في الهياكل الرسمية الأوكرانية. كما أشار إلى أن الزعيم الفرنسي يدرك شخصيا غموض الوضع الحالي.وأضاف بوكيه "لماذا لا يذهب ماكرون إلى أوكرانيا؟ في رأيي، بدأ ماكرون يدرك أن الأسلحة الفرنسية والذخيرة الفرنسية تقع في أيدي القوميين المتطرفيين".وأضاف بوكيه أن ثلثي العسكريين في البلاد غاضبون من توريد الأسلحة الغربية لكتيبة "آزوف" المتطرفة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
فرنسي عائد من أوكرانيا يطالب ماكرون بتفسير
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وجه مواطن فرنسي عاد من أوكرانيا تساؤلا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطالبه فيه بتقديم تفسير للذي شاهده هناك.
وطالب أدريان بوكيه، العسكري السابق، والذي زار أوكرانيا في مهمة إنسانية، في مقابلة مع راديو
"سود" الحكومة الفرنسية بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون أن تشرح سبب قيام باريس بتزويد القوميين المتطرفين من فوج آزوف بالأسلحة.
وقال بوكيه في المقابلة متسائلا: "أريد أن أطرح سؤالا بسيطا للغاية وأتوجه إلى الحكومة الفرنسية. كيف يمكنك أن تشرح وكيف يمكنك تبرير حقيقة أن التشكيل العسكري الأوكراني، الذي يرتدي مقاتلوه شارة SS والرايخ الثالث، مسلحين بأسلحة قدمتها فرنسا وأوروبا لأوكرانيا؟".
معربا عن رأيه على أن استخدام القوميين المتطرفين لأسلحة غربية تلقتها القوات المسلحة الأوكرانية، يشرعن وضعهم في الهياكل الرسمية الأوكرانية. كما أشار إلى أن الزعيم الفرنسي يدرك شخصيا غموض الوضع الحالي.
وأضاف بوكيه "لماذا لا يذهب ماكرون إلى أوكرانيا؟ في رأيي، بدأ ماكرون
يدرك أن الأسلحة الفرنسية والذخيرة الفرنسية تقع في أيدي القوميين المتطرفيين".
وأضاف بوكيه أن ثلثي العسكريين في البلاد غاضبون من توريد الأسلحة الغربية لكتيبة "آزوف" المتطرفة.