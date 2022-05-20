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لبنان... اعتصام لمرضى السرطان أمام القصر الجمهوري للمطالبة بالدواء... صور
لبنان... اعتصام لمرضى السرطان أمام القصر الجمهوري للمطالبة بالدواء... صور
نفذ مرضى السرطان وعدد من الناشطين في لبنان اعتصاماً، اليوم الجمعة، أمام القصر الجمهوري في بعبدا، بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، بدعوة من نقيب صيادلة... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T19:10+0000
2022-05-20T19:10+0000
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وطالب المعتصمون بتأمين تمويل لشراء أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية. وقال نقيب الصيادلة جو سلوم لـ"سبوتنيك": "لقد دعونا اليوم إلى تظاهرة، لأن اليوم الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء ويجب فتح اعتماد بشكل مستدام من أجل دواء مرضى السرطان"، مطالباً بوضع سياسة دوائية مستدامة وبطاقة دوائية تؤمن دواء للمريض اللبناني. وبدورها تروي سيرين بدر (ناجية من مرض السرطان) معاناتها مع تأمين الأدوية، وتقول لـ"سبوتنيك"، إن "هناك عدة أدوية منقطعة أهمهم دواء كهرباء الرأس".وأشارت بدر إلى أنه "يجب إعطاء الأولوية لمرضى السرطان في لبنان". من جهته، قال هاني نصار رئيس "جمعية بربارة نصار لدعم مرضى السرطان" لـ"سبوتنيك"، إن "الذي يحصل مع مرضى السرطان هو مجزرة، منذ شهرين ولا يوجد أدوية، ولا يوجد استيراد أدوية من الخارج، والأدوية المدعومة غير متوفرة، وإذا لم تحول أموال إلى الشركات لاستيراد الأدوية باستمرار نكون بذلك نقضي على مرضى السرطان، ولا يمكن السكوت عن ذلك".وأوضحت وديعة رمضان أمينة سر جمعية "مرضى التصلب اللويحي" أن "الأدوية مفقودة والمريض يبقى عدة أشهر من دون دواء ما يؤدي لتدهور وضعه الصحي"، لافتة إلى أن "الدواء باهظ الثمن ومن الضروري توفيره".
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لبنان... اعتصام لمرضى السرطان أمام القصر الجمهوري للمطالبة بالدواء... صور

19:10 GMT 20.05.2022
© Sputnik . Zahraa Al Amirلبنان: اعتصام لمرضى السرطان أمام القصر الجمهوري للمطالبة بالدواء/صور
لبنان: اعتصام لمرضى السرطان أمام القصر الجمهوري للمطالبة بالدواء/صور - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© Sputnik . Zahraa Al Amir
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نفذ مرضى السرطان وعدد من الناشطين في لبنان اعتصاماً، اليوم الجمعة، أمام القصر الجمهوري في بعبدا، بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، بدعوة من نقيب صيادلة لبنان جو سلوم، وجمعية "بربارة نصار لدعم مرضى السرطان"، احتجاجاً على عدم توفر أدوية لمرضى السرطان في لبنان.
وطالب المعتصمون بتأمين تمويل لشراء أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية.
وقال نقيب الصيادلة جو سلوم لـ"سبوتنيك": "لقد دعونا اليوم إلى تظاهرة، لأن اليوم الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء ويجب فتح اعتماد بشكل مستدام من أجل دواء مرضى السرطان"، مطالباً بوضع سياسة دوائية مستدامة وبطاقة دوائية تؤمن دواء للمريض اللبناني.
وبدورها تروي سيرين بدر (ناجية من مرض السرطان) معاناتها مع تأمين الأدوية، وتقول لـ"سبوتنيك"، إن "هناك عدة أدوية منقطعة أهمهم دواء كهرباء الرأس".
© Sputnik . Zahraa Al Amirلبنان: اعتصام لمرضى السرطان أمام القصر الجمهوري للمطالبة بالدواء/صور
لبنان: اعتصام لمرضى السرطان أمام القصر الجمهوري للمطالبة بالدواء/صور - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
لبنان: اعتصام لمرضى السرطان أمام القصر الجمهوري للمطالبة بالدواء/صور
© Sputnik . Zahraa Al Amir

"لا نجد شيئا من أدويتنا، ونعاني كثيراً مع شركات التأمين والضمان الاجتماعي والمستشفيات، ومررنا بمرحلة صعبة ولم نصدق أننا أعطينا تمديدا لحياتنا، واليوم نحارب كل يوم بيومه من حبة الدواء في الصباح لنصل إلى المستشفى وتأمين البنزين".

وأشارت بدر إلى أنه "يجب إعطاء الأولوية لمرضى السرطان في لبنان".
© Sputnik . Zahraa Al Amirلبنان: اعتصام لمرضى السرطان أمام القصر الجمهوري للمطالبة بالدواء/صور
لبنان: اعتصام لمرضى السرطان أمام القصر الجمهوري للمطالبة بالدواء/صور - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
لبنان: اعتصام لمرضى السرطان أمام القصر الجمهوري للمطالبة بالدواء/صور
© Sputnik . Zahraa Al Amir
من جهته، قال هاني نصار رئيس "جمعية بربارة نصار لدعم مرضى السرطان" لـ"سبوتنيك"، إن "الذي يحصل مع مرضى السرطان هو مجزرة، منذ شهرين ولا يوجد أدوية، ولا يوجد استيراد أدوية من الخارج، والأدوية المدعومة غير متوفرة، وإذا لم تحول أموال إلى الشركات لاستيراد الأدوية باستمرار نكون بذلك نقضي على مرضى السرطان، ولا يمكن السكوت عن ذلك".
وأوضحت وديعة رمضان أمينة سر جمعية "مرضى التصلب اللويحي" أن "الأدوية مفقودة والمريض يبقى عدة أشهر من دون دواء ما يؤدي لتدهور وضعه الصحي"، لافتة إلى أن "الدواء باهظ الثمن ومن الضروري توفيره".
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