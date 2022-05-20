https://arabic.sputniknews.com/20220520/لوغانسك-تدمر-صاروخ-باليستي-أطلقته-التشكيلات-المسلحة-الأوكرانية-باتجاه-أراضيها-1062455635.html
لوغانسك تدمر صاروخ باليستي أطلقته التشكيلات المسلحة الأوكرانية باتجاه أراضيها
لوغانسك تدمر صاروخ باليستي أطلقته التشكيلات المسلحة الأوكرانية باتجاه أراضيها
أعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية، ليل الجمعة، اعتراض وإسقاط أنظمة الدفاع الجوي في الجمهورية لصاروخ باليستي من طراز "توشكا- أو" على مشارف مدينة دبالتسيف. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T01:13+0000
2022-05-20T01:13+0000
2022-05-20T01:13+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
مليونير أوكراني
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لوغانسك - سبوتنيك. وقال مكتب تمثيل الجمهورية في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق الخاص بنظام وقف إطلاق النار في بيان عبر "تليغرام": "في الساعة 00.16 (يتوافق مع توقيت موسكو)، دمرت قوات دفاعنا الجوي في الضواحي الشمالية لمدينة دبالتسيف صاروخ من طراز "توشكا- أو"، أطلقته التشكيلات المسلحة الأوكرانية".وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين بعدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة عالية الدقة ضد منشآت عسكرية محددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/استعد-وقوي-نفسكقاديروف-يتوعد-القوميين-المتطرفين-في-لوغانسك-1062167716.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
مليونير أوكراني
لوغانسك تدمر صاروخ باليستي أطلقته التشكيلات المسلحة الأوكرانية باتجاه أراضيها
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أعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية، ليل الجمعة، اعتراض وإسقاط أنظمة الدفاع الجوي في الجمهورية لصاروخ باليستي من طراز "توشكا- أو" على مشارف مدينة دبالتسيف.
لوغانسك - سبوتنيك.
وقال مكتب تمثيل الجمهورية في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق الخاص بنظام وقف إطلاق النار في بيان عبر "تليغرام": "في الساعة 00.16 (يتوافق مع توقيت موسكو)، دمرت قوات دفاعنا الجوي في الضواحي الشمالية لمدينة دبالتسيف صاروخ من طراز "توشكا- أو"، أطلقته التشكيلات المسلحة الأوكرانية".
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين بعدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة عالية الدقة ضد منشآت عسكرية محددة.