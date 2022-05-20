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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/لوغانسك-تدمر-صاروخ-باليستي-أطلقته-التشكيلات-المسلحة-الأوكرانية-باتجاه-أراضيها-1062455635.html
لوغانسك تدمر صاروخ باليستي أطلقته التشكيلات المسلحة الأوكرانية باتجاه أراضيها
لوغانسك تدمر صاروخ باليستي أطلقته التشكيلات المسلحة الأوكرانية باتجاه أراضيها
أعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية، ليل الجمعة، اعتراض وإسقاط أنظمة الدفاع الجوي في الجمهورية لصاروخ باليستي من طراز "توشكا- أو" على مشارف مدينة دبالتسيف. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T01:13+0000
2022-05-20T01:13+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
مليونير أوكراني
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لوغانسك - سبوتنيك. وقال مكتب تمثيل الجمهورية في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق الخاص بنظام وقف إطلاق النار في بيان عبر "تليغرام": "في الساعة 00.16 (يتوافق مع توقيت موسكو)، دمرت قوات دفاعنا الجوي في الضواحي الشمالية لمدينة دبالتسيف صاروخ من طراز "توشكا- أو"، أطلقته التشكيلات المسلحة الأوكرانية".وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين بعدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة عالية الدقة ضد منشآت عسكرية محددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/استعد-وقوي-نفسكقاديروف-يتوعد-القوميين-المتطرفين-في-لوغانسك-1062167716.html
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مليونير أوكراني

لوغانسك تدمر صاروخ باليستي أطلقته التشكيلات المسلحة الأوكرانية باتجاه أراضيها

01:13 GMT 20.05.2022
© Sputnikدبابة أوكرانية مدمرة في أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية
دبابة أوكرانية مدمرة في أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© Sputnik
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أعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية، ليل الجمعة، اعتراض وإسقاط أنظمة الدفاع الجوي في الجمهورية لصاروخ باليستي من طراز "توشكا- أو" على مشارف مدينة دبالتسيف.
لوغانسك - سبوتنيك. وقال مكتب تمثيل الجمهورية في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق الخاص بنظام وقف إطلاق النار في بيان عبر "تليغرام": "في الساعة 00.16 (يتوافق مع توقيت موسكو)، دمرت قوات دفاعنا الجوي في الضواحي الشمالية لمدينة دبالتسيف صاروخ من طراز "توشكا- أو"، أطلقته التشكيلات المسلحة الأوكرانية".
رئيس الشيشان رمضان قاديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
"كن مستعدا"...قديروف يتوعد القوميين المتطرفين في لوغانسك
13 مايو, 04:49 GMT
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين بعدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة عالية الدقة ضد منشآت عسكرية محددة.
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Разбитые трамваи в депо в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 15:47 GMT
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