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https://arabic.sputniknews.com/20220520/لوكاشينكو-يتوجه-إلى-روسيا-في-زيارة-عمل-1062472769.html
لوكاشينكو يتوجه إلى روسيا في زيارة عمل
لوكاشينكو يتوجه إلى روسيا في زيارة عمل
يقوم رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بزيارة عمل إلى روسيا في الأيام المقبلة. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T12:05+0000
2022-05-20T12:14+0000
روسيا
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ومن المقرر أن يجري الرئيس البيلاروسي محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، بحسب ما ذكرته صحيفة "belta" البيلاروسية.واتفق الزعيمان على عقد اجتماع كامل على هامش قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي عقدت في موسكو 16 مايو/ أيار الجاري.سيناقش لوكاشينكو وبوتين بالتفصيل مجموعة كاملة من مواضيع التعاون الروسي البيلاروسي، والتقدم المحرز في تنفيذ حكومتي البلدين للخطط والتعليمات التي أعطيت سابقا، بحسب الصحيفة.وأكد الكرملين في بيان: "في الثالث والعشرين من مايو/أيار، سيجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع رئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في سوتشي. ومن المقرر مناقشة القضايا الرئيسية لمواصلة تطوير العلاقات الروسية البيلاروسية مع التركيز على التعاون التكامل في إطار دولة الاتحاد، فضلا عن قضايا الساعة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي".
https://arabic.sputniknews.com/20220514/لوكاشينكو-يعتزم-عقد-مباحثات-ثنائية-مع-بوتين-على-هامش-قمة-منظمة-الأمن-الجماعي-في-موسكو-1062210151.html
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لوكاشينكو يتوجه إلى روسيا في زيارة عمل

12:05 GMT 20.05.2022 (تم التحديث: 12:14 GMT 20.05.2022)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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يقوم رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بزيارة عمل إلى روسيا في الأيام المقبلة.
ومن المقرر أن يجري الرئيس البيلاروسي محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، بحسب ما ذكرته صحيفة "belta" البيلاروسية.
واتفق الزعيمان على عقد اجتماع كامل على هامش قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي عقدت في موسكو 16 مايو/ أيار الجاري.
سيناقش لوكاشينكو وبوتين بالتفصيل مجموعة كاملة من مواضيع التعاون الروسي البيلاروسي، والتقدم المحرز في تنفيذ حكومتي البلدين للخطط والتعليمات التي أعطيت سابقا، بحسب الصحيفة.
وأكد الكرملين في بيان: "في الثالث والعشرين من مايو/أيار، سيجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع رئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في سوتشي. ومن المقرر مناقشة القضايا الرئيسية لمواصلة تطوير العلاقات الروسية البيلاروسية مع التركيز على التعاون التكامل في إطار دولة الاتحاد، فضلا عن قضايا الساعة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي".
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
لوكاشينكو يعتزم عقد مباحثات ثنائية مع بوتين على هامش قمة منظمة الأمن الجماعي في موسكو
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