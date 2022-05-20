https://arabic.sputniknews.com/20220520/ميدفيديف-يتوقع-استمرار-العقوبات-الغربية-لعقود-ويكشف-كيفية-التغلب-عليها-1062468236.html

ميدفيديف يتوقع استمرار العقوبات الغربية "لعقود"... ويكشف كيفية التغلب عليها

ميدفيديف يتوقع استمرار العقوبات الغربية "لعقود"... ويكشف كيفية التغلب عليها

أعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن العقوبات المفروضة على روسيا ستكون سارية المفعول "لفترة طويلة جدًا"، وربما لعقود. 20.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-20T10:23+0000

2022-05-20T10:23+0000

2022-05-20T10:23+0000

روسيا

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كما نوه ميدفيديف إلى أن "هذا ليس مرتبطًا حتى بالعملية الخاصة في أوكرانيا، لذلك عليك الاعتماد فقط على قوتك".وقال ميدفيديف خلال اجتماع للجنة المشتركة بين الإدارات التابعة لمجلس الأمن الروسي، اليوم الجمعة: "أنا وأنت نتفهم جليًا أن هذه العقوبات التي تم فرضها، ستكون سارية المفعول لفترة طويلة جدًا، وهذا لا علاقة له حتى بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لذا من الواضح أن هذه العقوبات ستبقى في حيز التنفيذ لفترة طويلة، كما حدث في السنوات السابقة، بما في ذلك السنوات السوفيتية، أي لعقود".وأكد ميدفيديف أنه "لذلك، يجب أن نعتمد فقط على قدراتنا الذاتية".وأعلن ميدفيديف، يوم أمس الخميس في 19 أيار/مايو، أن روسيا يمكنها ألا تسدد ديونها على الإطلاق إذا قررت الولايات المتحدة منع موسكو من سداد ديونها بالدولار، بالإضافة إلى ذلك، إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار من السلطات الأمريكية، فلن يحصل حاملو سندات الديون الأمريكيون على المال.وكتب ميدفيديف عبر تلغرام: "قد لا ندفع على الإطلاق. ونستخدم الأموال غير المنفقة لتحقيق أغراض أخرى، على وجه التحديد تلك التي لا يحبها الأمريكيون كثيرًا".

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