https://arabic.sputniknews.com/20220520/نفتوغاز-الأوكرانية-لم-نتلق-بعد-من-غازبروم-مدفوعات-لنقل-الغاز-إلى-أوروبا-في-الشهر-المقبل-1062468093.html

"نفتوغاز" الأوكرانية: لم نتلق بعد من "غازبروم" مدفوعات لنقل الغاز إلى أوروبا في الشهر المقبل

"نفتوغاز" الأوكرانية: لم نتلق بعد من "غازبروم" مدفوعات لنقل الغاز إلى أوروبا في الشهر المقبل

قال رئيس شركة "نفتوغاز" الأوكرانية، يوري فيترينكو، إن الشركة لم تتلق بعد مدفوعات من شركة "غازبروم" لنقل الغاز إلى أوروبا في الشهر المقبل. 20.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-20T10:20+0000

2022-05-20T10:20+0000

2022-05-20T10:20+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061648650_0:0:3123:1756_1920x0_80_0_0_caa76572cd0b072bf05d0d6fd0d8ddf3.jpg

في مقابلة مع "سكاي نيوز"، قال فيترينكو: "على الرغم من الوضع القائم، تواصل شركة غازبروم الوفاء بالتزاماتها ودفع أجور عبور الغاز عبر أراضي أوكرانيا".وأضاف: "إنهم يكسبون الكثير مقابل الغاز الذي يتم نقله إلى أوروبا. هم يكسبون من 500 مليون إلى مليار يورو يوميا لصادراتهم من الغاز. وجزء صغير جدا من هذا المال يذهب لدفع أجور العبور من أراضينا. ولكن بالمناسبة، لم نتلق بعد أجور العبور للشهر المقبل بعد".تتضمن اتفاقية العبور بين غازبروم وأوكرانيا للعام الحالي ضخ 40 مليار متر مكعب من الغاز. يمكن للشركة حجز 109.6 مليون متر مكعب يوميا، وأوكرانيا من جانبها، ملزمة بتزويد شركة غازبروم بقدرة الضخ. يمكن لشركة غازبروم توفير كمية أقل من الغاز، ولكنها ملزمة بدفع المبلغ كاملا مقابل الحجم المضمون المنصوص عليه في العقد.

https://arabic.sputniknews.com/20220517/شركة-إيني-الإيطالية-تعلن-فتح-حساب-مزدوج-في-غازبروم-بنك-لدفع-ثمن-الغاز-بالروبل-الروسي--1062352663.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, اقتصاد