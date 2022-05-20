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https://arabic.sputniknews.com/20220520/نفتوغاز-الأوكرانية-لم-نتلق-بعد-من-غازبروم-مدفوعات-لنقل-الغاز-إلى-أوروبا-في-الشهر-المقبل-1062468093.html
"نفتوغاز" الأوكرانية: لم نتلق بعد من "غازبروم" مدفوعات لنقل الغاز إلى أوروبا في الشهر المقبل
"نفتوغاز" الأوكرانية: لم نتلق بعد من "غازبروم" مدفوعات لنقل الغاز إلى أوروبا في الشهر المقبل
قال رئيس شركة "نفتوغاز" الأوكرانية، يوري فيترينكو، إن الشركة لم تتلق بعد مدفوعات من شركة "غازبروم" لنقل الغاز إلى أوروبا في الشهر المقبل. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T10:20+0000
2022-05-20T10:20+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
اقتصاد
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في مقابلة مع "سكاي نيوز"، قال فيترينكو: "على الرغم من الوضع القائم، تواصل شركة غازبروم الوفاء بالتزاماتها ودفع أجور عبور الغاز عبر أراضي أوكرانيا".وأضاف: "إنهم يكسبون الكثير مقابل الغاز الذي يتم نقله إلى أوروبا. هم يكسبون من 500 مليون إلى مليار يورو يوميا لصادراتهم من الغاز. وجزء صغير جدا من هذا المال يذهب لدفع أجور العبور من أراضينا. ولكن بالمناسبة، لم نتلق بعد أجور العبور للشهر المقبل بعد".تتضمن اتفاقية العبور بين غازبروم وأوكرانيا للعام الحالي ضخ 40 مليار متر مكعب من الغاز. يمكن للشركة حجز 109.6 مليون متر مكعب يوميا، وأوكرانيا من جانبها، ملزمة بتزويد شركة غازبروم بقدرة الضخ. يمكن لشركة غازبروم توفير كمية أقل من الغاز، ولكنها ملزمة بدفع المبلغ كاملا مقابل الحجم المضمون المنصوص عليه في العقد.
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روسيا, اقتصاد

"نفتوغاز" الأوكرانية: لم نتلق بعد من "غازبروم" مدفوعات لنقل الغاز إلى أوروبا في الشهر المقبل

10:20 GMT 20.05.2022
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صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
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قال رئيس شركة "نفتوغاز" الأوكرانية، يوري فيترينكو، إن الشركة لم تتلق بعد مدفوعات من شركة "غازبروم" لنقل الغاز إلى أوروبا في الشهر المقبل.
في مقابلة مع "سكاي نيوز"، قال فيترينكو: "على الرغم من الوضع القائم، تواصل شركة غازبروم الوفاء بالتزاماتها ودفع أجور عبور الغاز عبر أراضي أوكرانيا".
وأضاف: "إنهم يكسبون الكثير مقابل الغاز الذي يتم نقله إلى أوروبا. هم يكسبون من 500 مليون إلى مليار يورو يوميا لصادراتهم من الغاز. وجزء صغير جدا من هذا المال يذهب لدفع أجور العبور من أراضينا. ولكن بالمناسبة، لم نتلق بعد أجور العبور للشهر المقبل بعد".
تتضمن اتفاقية العبور بين غازبروم وأوكرانيا للعام الحالي ضخ 40 مليار متر مكعب من الغاز. يمكن للشركة حجز 109.6 مليون متر مكعب يوميا، وأوكرانيا من جانبها، ملزمة بتزويد شركة غازبروم بقدرة الضخ. يمكن لشركة غازبروم توفير كمية أقل من الغاز، ولكنها ملزمة بدفع المبلغ كاملا مقابل الحجم المضمون المنصوص عليه في العقد.
شعار شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
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