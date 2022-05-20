https://arabic.sputniknews.com/20220520/وزير-الخارجية-الأمريكي-يلتقي-بنائب-وزير-الدفاع-السعودي-1062478284.html
وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بنائب وزير الدفاع السعودي
وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بنائب وزير الدفاع السعودي
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يلتقي مع نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان آل سعود، في العاصمة واشنطن، اليوم الجمعة. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T13:43+0000
2022-05-20T13:43+0000
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وجاء في بيان الوزارة أن "الوزير بلينكن يلتقي، إلى جانب نائب وزير الخارجية شيرمان، مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان آل سعود في وزارة الخارجية".ووصل نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 18 أيار/مايو، في زيارة رسمية يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين الأمريكيين لبحث العلاقات الثنائية.وقال البيت الأبيض في بيان، في 17 مايو، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان التقى بنائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان.وأشار البيان إلى أن "الجانبين أكدا على الشراكة الطويلة الأمد بين البلدين".
https://arabic.sputniknews.com/20220126/خالد-بن-سلمان-يجري-مباحثات-مع-وزير-الدفاع-الصيني-1057200044.html
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السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بنائب وزير الدفاع السعودي
13:43 GMT 20.05.2022 (تم التحديث: 13:59 GMT 20.05.2022) تابعنا عبر
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يلتقي مع نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان آل سعود، في العاصمة واشنطن، اليوم الجمعة.
وجاء في بيان الوزارة أن "الوزير بلينكن يلتقي، إلى جانب نائب وزير الخارجية شيرمان، مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان آل سعود في وزارة الخارجية".
ووصل نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 18 أيار/مايو، في زيارة رسمية يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين الأمريكيين لبحث العلاقات الثنائية.
وقال البيت الأبيض
في بيان، في 17 مايو، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان التقى بنائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان.
وأشار البيان إلى أن "الجانبين أكدا على الشراكة الطويلة الأمد بين البلدين".