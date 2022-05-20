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وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بنائب وزير الدفاع السعودي
وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بنائب وزير الدفاع السعودي
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يلتقي مع نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان آل سعود، في العاصمة واشنطن، اليوم الجمعة. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T13:43+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في بيان الوزارة أن "الوزير بلينكن يلتقي، إلى جانب نائب وزير الخارجية شيرمان، مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان آل سعود في وزارة الخارجية".ووصل نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 18 أيار/مايو، في زيارة رسمية يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين الأمريكيين لبحث العلاقات الثنائية.وقال البيت الأبيض في بيان، في 17 مايو، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان التقى بنائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان.وأشار البيان إلى أن "الجانبين أكدا على الشراكة الطويلة الأمد بين البلدين".
https://arabic.sputniknews.com/20220126/خالد-بن-سلمان-يجري-مباحثات-مع-وزير-الدفاع-الصيني-1057200044.html
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السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بنائب وزير الدفاع السعودي

13:43 GMT 20.05.2022 (تم التحديث: 13:59 GMT 20.05.2022)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الذهاب إلى بنك الصور خالد بن سلمان آل سعود، نائب وزير الدفاع السعودي يلقي كلمة في مؤتمر الأمن الدولي الثامن بموسكو (24 أبريل/نيسان 2019)
 خالد بن سلمان آل سعود، نائب وزير الدفاع السعودي يلقي كلمة في مؤتمر الأمن الدولي الثامن بموسكو (24 أبريل/نيسان 2019) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يلتقي مع نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان آل سعود، في العاصمة واشنطن، اليوم الجمعة.
وجاء في بيان الوزارة أن "الوزير بلينكن يلتقي، إلى جانب نائب وزير الخارجية شيرمان، مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان آل سعود في وزارة الخارجية".
ووصل نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 18 أيار/مايو، في زيارة رسمية يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين الأمريكيين لبحث العلاقات الثنائية.
خالد بن سلمان آل سعود، نائب وزير الدفاع السعودي يلقي كلمة في مؤتمر الأمن الدولي الثامن بموسكو (24 أبريل/نيسان 2019) - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
خالد بن سلمان يجري مباحثات مع وزير الدفاع الصيني
26 يناير, 13:15 GMT
وقال البيت الأبيض في بيان، في 17 مايو، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان التقى بنائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان.
وأشار البيان إلى أن "الجانبين أكدا على الشراكة الطويلة الأمد بين البلدين".
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