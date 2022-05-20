https://arabic.sputniknews.com/20220520/وزير-المالية-العراقي-يستبعد-اللجوء-للاقتراض-في-ظل-الوفرة-المالية-الحالية-1062476225.html

وزير المالية العراقي يستبعد اللجوء للاقتراض في ظل الوفرة المالية الحالية

وزير المالية العراقي يستبعد اللجوء للاقتراض في ظل الوفرة المالية الحالية

أكد وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي، اليوم الجمعة، أنه يستبعد اللجوء إلى الاقتراض في ظل الوفرة المالية الحالية. 20.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-20T13:03+0000

2022-05-20T13:03+0000

2022-05-20T13:03+0000

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101335/16/1013351697_0:155:3088:1892_1920x0_80_0_0_8297284dae2bb62f40259601c2055fd8.jpg

وقال علاوي: "العراق سيكون له فائض من فارق بيع النفط بحدود 20 مليار دولار، في ظل الوفرة المالية الحالية من المستبعد اللجوء إلى الاقتراض"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".وأضاف: "العراق بدأ يلمس الآثار الإيجابية لتغيير سعر صرف الدولار، موازنة العام 2021 غير قادرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية"، بحسب الوكالة.وتابع: "قانون الأمن الغذائي يهدف الى معالجة الارتفاع الذي تشهده الأسواق العالمية، الوزارة ملتزمة بقرار المحكمة الاتحادية وأن المحكمة اتخذت قرارها انطلاقاً من مفهوم القضاة وبعيداً عن أي ضغوط، القانون المقدم من البرلمان شبيه بقانون الأمن الغذائي الذي قدمته الحكومة"، مشدداً على "وجود خطط بديلة في حال لم يشرع قانون الأمن في البرلمان".وختم: "الانسداد السياسي يقف وراء عدم إقرار قانون الموازنة"، مشيراً الى أن "إقليم كردستان لم يسلم الحكومة الاتحادية أي إيرادات سواء كانت المتعلقة بتصدير النفط أو المنافذ، وأن موقف المحكمة الاتحادية من نفط الإقليم دستوري وقانوني".

https://arabic.sputniknews.com/20220519/مجلس-القضاء-الأعلى-العراقي-يدعو-لعدم-إقحامه-في-الخلافات-السياسية-1062451638.html

https://arabic.sputniknews.com/20220519/لماذا-حذرت-الأمم-المتحدة-من-انفجار-شعبي-قادم-في-العراق-1062448715.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي