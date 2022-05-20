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https://arabic.sputniknews.com/20220520/وضع-حجر-الأساس-لمسجد-الجامع-في-قازان-الروسية-1062480755.html
وضع حجر الأساس لمسجد "الجامع" في قازان الروسية
وضع حجر الأساس لمسجد "الجامع" في قازان الروسية
تم وضع حجر الأساس في موقع بناء مسجد قازان، اليوم الجمعة، بحضور نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية مارات خوسنولين ورئيس تتارستان رستم مينيخانوف. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T14:57+0000
2022-05-20T14:57+0000
روسيا
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وقال خوسنولين: "في عام 922، اتخذ أسلاف التتار خيارا تاريخيا من خلال الانضمام إلى إحدى ديانات العالم - الإسلام. وكان هذا بمثابة حافز قوي لتطورهم الثقافي والاقتصادي والسياسي. نحن نلتقي في ظروف صعبة من الضغط السياسي الأجنبي، لكن وحدة مواطنينا، والمثل الأخلاقية المشتركة، المنصوص عليها في الكتب الدينية، توحد مجتمعنا حتى اليوم".كما أشار خوسنولين إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار مرارا إلى أنّ المسلمين الروس يحترمون دائما تقاليد وعادات أسلافهم ويظلّون ملتزمين بشدة بالمثل السامية للوطنية والعدالة.وقال رئيس تتارستان بهذه المناسبة إن هناك العديد من الأمثلة في التاريخ عندما كان بناء المساجد بمثابة نقطة تحول في حياة شعب التتار. وإحداها إذن ببناء مسجد حجري في قازان، الذي منحته الملكة كاترين الثانية عام 1767. واليوم هو أقدم مسجد عامل في قازان.وأضاف مينيخانوف: "من الجدير بالذكر أن هذه المساجد ومساجدنا الأخرى قد شُيدت من التبرعات العامة، ولن يكون المسجد الجامع الجديد استثناءً. وسيتم جمع التبرعات من قبل مؤسسة " إيجيليك - دوبروتا" الخيرية، حيث سيتمكّن الجميع من المساهمة في هذه القضية المقدسة".
https://arabic.sputniknews.com/20220401/قازان-الروسية-تستعد-لبناء-مسجد-في-موقع-منتزه-1060736052.html
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روسيا

وضع حجر الأساس لمسجد "الجامع" في قازان الروسية

14:57 GMT 20.05.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورمدينة قازان الروسية
مدينة قازان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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تم وضع حجر الأساس في موقع بناء مسجد قازان، اليوم الجمعة، بحضور نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية مارات خوسنولين ورئيس تتارستان رستم مينيخانوف.
وقال خوسنولين: "في عام 922، اتخذ أسلاف التتار خيارا تاريخيا من خلال الانضمام إلى إحدى ديانات العالم - الإسلام. وكان هذا بمثابة حافز قوي لتطورهم الثقافي والاقتصادي والسياسي. نحن نلتقي في ظروف صعبة من الضغط السياسي الأجنبي، لكن وحدة مواطنينا، والمثل الأخلاقية المشتركة، المنصوص عليها في الكتب الدينية، توحد مجتمعنا حتى اليوم".
كما أشار خوسنولين إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار مرارا إلى أنّ المسلمين الروس يحترمون دائما تقاليد وعادات أسلافهم ويظلّون ملتزمين بشدة بالمثل السامية للوطنية والعدالة.
وقال رئيس تتارستان بهذه المناسبة إن هناك العديد من الأمثلة في التاريخ عندما كان بناء المساجد بمثابة نقطة تحول في حياة شعب التتار. وإحداها إذن ببناء مسجد حجري في قازان، الذي منحته الملكة كاترين الثانية عام 1767. واليوم هو أقدم مسجد عامل في قازان.
وأضاف مينيخانوف: "من الجدير بالذكر أن هذه المساجد ومساجدنا الأخرى قد شُيدت من التبرعات العامة، ولن يكون المسجد الجامع الجديد استثناءً. وسيتم جمع التبرعات من قبل مؤسسة " إيجيليك - دوبروتا" الخيرية، حيث سيتمكّن الجميع من المساهمة في هذه القضية المقدسة".
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