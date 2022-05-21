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https://arabic.sputniknews.com/20220521/إسرائيل-اجتماع-طارئ-بعد-التأكد-من-أول-إصابة-بجدري-القردة-1062515417.html
إسرائيل... اجتماع طارئ بعد التأكد من أول إصابة بجدري القردة
إسرائيل... اجتماع طارئ بعد التأكد من أول إصابة بجدري القردة
قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن اجتماعا طارئا ستعقده وزارة الصحة، في وقت لاحق من مساء اليوم السبت، بعد التأكد من أول حالة مصابة بفيروس جدري القردة. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T14:49+0000
2022-05-21T14:49+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وأضافت القناة: "الشاب الذي عاد من أوروبا وظهرت عليه أعراض الفيروس تم تأكيد إصابته فعليا بجدري القردة، بحسب نتائج الفحص الذي وصل اليوم (السبت) من المعهد البيولوجي".وأمس الجمعة، وصل الشاب البالغ من العمر 30 عاما إلى غرفة الطوارئ في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب وسط إسرائيل مصابا بطفح جلدي وأعراض الفيروس.وقبل يومين، عاد الشاب من إحدى دول غرب أوروبا وتم نقله إلى المستشفى في العزل الانفرادي، حيث أُخذت منه عينة لتحليلها.في الوقت نفسه، يتم حاليا إجراء تحقيق وبائي لفحص المخالطين للشاب. سيتم النظر في خيار تطعيم الأشخاص الذين كانوا على اتصال به والذين يعانون من ضعف جهاز المناعة، وفق القناة.ونظرا لاكتشاف الحالة الأولى في إسرائيل بالإضافة إلى العدد الكبير من الحالات في العالم، تم تبكير اجتماع الطاقم الصحي لمعالجة الأوبئة والذي كان مقرر عقده غدا، ليعقد بشكل طارئ مساء اليوم السبت.وخلال الاجتماع سيجيب الخبراء على الحاجة إلى وضع مبادئ توجيهية وإجراءات للنظام الصحي فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس جدري القرود.وانتشر فيروس جدري القرود في عدد من دول أوروبا الغربية في أبريل/نيسان ومايو/أيار، وقد تم اكتشافه الآن في قارات أخرى، وفي المجموع، تم اكتشاف الفيروس مؤخرًا في 11 دولة على الأقل، وهي أستراليا وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وكندا والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والسويد.وتعقد منظمة الصحة العالمية قريبًا اجتماعًا طارئًا مع كبار الخبراء لمناقشة تفشي المرض.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/جدري-القرود-يطرق-باب-إسرائيل-1062488564.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل... اجتماع طارئ بعد التأكد من أول إصابة بجدري القردة

14:49 GMT 21.05.2022
© AP Photo / Ariel Schalitرجل متشدد يمشي بالقرب من كنيس يهودي في شارع مهجور بسبب الإجراءات الحكومية للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا في بني براك إحدى ضواحي تل أبيب في إسرائيل
رجل متشدد يمشي بالقرب من كنيس يهودي في شارع مهجور بسبب الإجراءات الحكومية للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا في بني براك إحدى ضواحي تل أبيب في إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن اجتماعا طارئا ستعقده وزارة الصحة، في وقت لاحق من مساء اليوم السبت، بعد التأكد من أول حالة مصابة بفيروس جدري القردة.
وأضافت القناة: "الشاب الذي عاد من أوروبا وظهرت عليه أعراض الفيروس تم تأكيد إصابته فعليا بجدري القردة، بحسب نتائج الفحص الذي وصل اليوم (السبت) من المعهد البيولوجي".
وأمس الجمعة، وصل الشاب البالغ من العمر 30 عاما إلى غرفة الطوارئ في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب وسط إسرائيل مصابا بطفح جلدي وأعراض الفيروس.
وقبل يومين، عاد الشاب من إحدى دول غرب أوروبا وتم نقله إلى المستشفى في العزل الانفرادي، حيث أُخذت منه عينة لتحليلها.
في الوقت نفسه، يتم حاليا إجراء تحقيق وبائي لفحص المخالطين للشاب. سيتم النظر في خيار تطعيم الأشخاص الذين كانوا على اتصال به والذين يعانون من ضعف جهاز المناعة، وفق القناة.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
جدري القرود "يطرق باب إسرائيل"
أمس, 19:57 GMT
ونظرا لاكتشاف الحالة الأولى في إسرائيل بالإضافة إلى العدد الكبير من الحالات في العالم، تم تبكير اجتماع الطاقم الصحي لمعالجة الأوبئة والذي كان مقرر عقده غدا، ليعقد بشكل طارئ مساء اليوم السبت.
وخلال الاجتماع سيجيب الخبراء على الحاجة إلى وضع مبادئ توجيهية وإجراءات للنظام الصحي فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس جدري القرود.
وانتشر فيروس جدري القرود في عدد من دول أوروبا الغربية في أبريل/نيسان ومايو/أيار، وقد تم اكتشافه الآن في قارات أخرى، وفي المجموع، تم اكتشاف الفيروس مؤخرًا في 11 دولة على الأقل، وهي أستراليا وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وكندا والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والسويد.
وتعقد منظمة الصحة العالمية قريبًا اجتماعًا طارئًا مع كبار الخبراء لمناقشة تفشي المرض.
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